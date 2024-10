“Están bien”: embajador de Israel actualiza situación de chilenos residentes tras ataque de Irán

1 de Octubre de 2024

Gil Artzyeli, embajador de Israel en Chile, actualizó la situación de los chilenos residentes en dicho país luego del masivo ataque con misiles enviado desde Irán.

Según precisó el jefe de la representación israelí, luego que se diera la alarma por el lanzamiento de proyectiles contra su territorio, hicieron ingreso a los refugios antibombas dispuestos.

En un punto de prensa realizado en el Congreso Nacional, el embajador explicó que “en Israel hay más de 10 mil chilenos. Toda la gente en Israel estaba en refugios durante el ataque de Irán, tuvimos una alerta de 10 minutos antes. Toda la gente entró en refugios, porque invertimos mucho en defender a nuestra población”.

En esta línea precisó que las autoridades aún no hacen un recuento de eventuales víctimas fatales por estos ataques, pero recalcó que “la gente en general, la mayoría, está bien“.

Pero Gil Artzyeli aprovechó la oportunidad para dejar en claro que Israel responderá a esta agresión por parte del gobierno de Teherán.

“Israel no tiene problema con el pueblo iraní, ni con el pueblo libanés, ni con los palestinos. Lo que pasa es que hay un eje radical fundamentalista islámico, encabezado por Irán junto con Hezbolá, Hamás en Gaza y los vietnamitas en Turquía“, explicó, apuntando que “sólo hay que ver el mapa, son miles de kilómetros desde Israel y aun así lo atacan, están determinados de aniquilar a Israel. No lo van a lograr, repito, no lo van a lograr y van a pagar muy alto por lo que han hecho“.