Kamala Harris: “Si bien reconozco esta elección, no renuncio a la lucha que impulsó esta campaña”

6 de Noviembre de 2024

“Nunca renunciaré a la lucha por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños, ambiciones y aspiraciones, donde las mujeres de Estados Unidos tengan la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y no tengan a su gobierno diciéndoles qué hacer", indicó Harris.

Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata, agradeció el apoyo recibido por sus adherentes tras perder las elecciones presidenciales en Estados Unidos ante Donald Trump.

En un discurso entregado desde la Universidad de Howard, su alma mater, Harris recalcó que “mi corazón está lleno hoy. Lleno de gratitud, por la confianza que ustedes depositaron en mí, lleno de amor por nuestro país y lleno de propósito”.

“El resultado de esta elección no es el que queríamos, no por lo que peleamos, no por lo que votamos, pero escúchenme cuando les digo: la luz de la promesa de América siempre brillará”, agregó.

Harris expresó que “sé que están sintiendo y experimentando un montón de emociones ahora mismo, lo entiendo, pero debemos aceptar el resultado de esta elección. Más temprano esta mañana hablé con el presidente electo Trump, lo felicité por su victoria, y también le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con la transición y que estamos comprometidos con una transición pacifica del poder”.

A pesar de su derrota, la actual vicepresidenta recalcó que “seguiremos librando esta lucha en las urnas, en los tribunales y en la plaza pública. Y también la libraremos de formas más silenciosas: en cómo vivimos nuestras vidas, tratándonos unos a otros con amabilidad y respeto; mirando a la cara a un extraño y viendo a un vecino; usando siempre nuestra fuerza para levantar a la gente, para luchar por la dignidad que todas las personas merecen”.

En su comparecencia, Kamala Harris dejó en claro que “si bien reconozco esta elección, no renuncio a la lucha que impulsó esta campaña”.

