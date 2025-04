El optimismo de Marcel por aranceles de EEUU: “Los impactos sobre la economía chilena son acotados”

4 de Abril de 2025

El ministro Marcel aseguró que Chile no perderá competitividad con otros países que abastezcan a Estados Unidos.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los aranceles impuestos por Donald Trump en el denominado Día de la Liberación. Dicha medida, que comienza a aplicar desde el sábado 5 de abril, afectará a todo el mundo. En el caso de Chile se estableció la tasa base, que corresponde al 10%.

“Como Gobierno lamentamos profundamente estas medidas, particularmente el hecho de ser objetos de un arancel que no parece tener justificación. Estas obedecen a una visión del comercio mundial como un juego de suma cero, que Chile, por cierto, no comparte ni le ha tocado experimentar”, indicó el secretario de Estado. Sin embargo, descartó que Chile realice medidas arancelaria en represalia.

“Chile no va a perder competitividad respecto de otros países que abastecen el mercado norteamericano“, explicó el ministro sobre los productos gravados con el 10%. “Los países competidores de Chile van a entrar con un arancel igual o superior al 10% y en ese sentido el costo relativo a importar desde Chile o desde otro país va a ser igual o más favorable para Chile que lo que existe actualmente”.

El titular de Hacienda incluso argumentó que aquella situación podría ser una ventaja, ya que “países competidores de Chile queden sujetos a un arancel mayor nos puede permitir aumentar nuestra participación en las compras de Estados Unidos en el corto plazo”. La uva, el salmón y los arándanos fueron algunos productos mencionados que sí podrían perder competitividad ante competidores domésticos.

Chile tiene la particularidad en ciertos productos, como el cobre y la madera, que quedaron excluidos momentáneamente de la medida estadounidense. Desde Norteamérica informaron que realizarán una investigación especial de 270 días para determinar su inclusión. De tal forma, nuestro país ya ingresó los antecedentes necesarios ante la consulta pública abierta por EE.UU.

“Estamos frente a un escenario que es complejo, que es un shock a la economía nacional, a la economía mundial, a la manera en que la economía mundial ha funcionado durante muchos años. Pero este es un escenario que tenemos que enfrentar con serenidad y con inteligencia”, reconoció Marcel sobre los aranceles. “Serenidad porque, en primer lugar, los impactos sobre la economía chilena son acotados por el lugar que ocupa Chile dentro de este conjunto de medidas. En segundo lugar, porque con Estados Unidos tenemos un Tratado Libre de Comercio y tenemos que poder trabajar dentro de eso”.

Respecto a medidas, el ministro indicó que se han realzado análisis de vulnerabilidad que enfrentarán los chilenos y búsqueda de alternativas para diversificar mercados.

Análisis del TLC

Respecto al Tratado de Libre Comercio (TLC), el ministro dijo que “el mecanismo más inmediato que no requiere mayor gestión para iniciar un diálogo con EEUU es la comisión administradora del TLC y esa será la instancia que se ocupará en un primer momento y después se evaluará cual es el grado de respuesta”.

Ante aquello, descartó por ahora “iniciar otras vías de presiones hacia Estados Unidos, especialmente cuando somos una economía más pequeña“.

De tal manera, el ministro explicó que el TLC tiene una cláusula que se puede invocar y que en esta situación en particular es la de “razones de seguridad nacional y que es parte de las excepciones que tiene el TLC con Chile, pero dentro de ciertos márgenes, porque no hay un espacio ilimitado. Si bien lo que ha hecho EEUU está dentro de ciertos márgenes, eso no quiere decir que Chile no reclame esta medida, esta unilateralidad“

Finalmente, Marcel aseguró que la medida de los aranceles no tendrá efecto en los hogares. “En lo que se refiere a los precios, no cabe esperar cambios significativos como producto de esta situación. Donde van a estar subiendo los precios va a ser en Estados Unidos, pero que suban en Estados Unidos no quiere decir que suban en Chile”, dijo el secretario de Estado. “Si se mantiene la tendencia de la apreciación del peso frente al dólar, incluso eso podría ayudar a bajar algunas décimas la inflación en Chile. Para eso todavía, por supuesto, tenemos que ver si es una tendencia que se va consolidando”.