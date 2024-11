AUDIO – “Ví morir a mi marido”: el dramático relato de la única sobreviviente del derrumbe del hotel en Argentina

7 de Noviembre de 2024

María Josefa Bonazza, de 79 años, perdió a su esposo y fue la única sobreviviente tras el derrumbe del Hotel Dubrovnic, en Villa Gesell, Argentina.

“Ví morir a mi marido“, le contó a la prensa de Argentina María Josefa Bonazza, la única sobreviviente tras el derrumbe del Hotel Dubrovnik, al recordar el momento de la tragedia ocurrida en Villa Gesell, tras la cual permaneció más de ocho horas esperando ser rescatada.

La mujer de 79 años, que resultó con fracturas en el hombro izquierdo y en la muñeca derecha, dijo que “el único consuelo que me queda es que lo de él fue instantáneo, no sufrió nada“.

Contó que habían llegado al hotel el día anterior del derrumbe, y que todo ocurrió cuando “escuchamos dos explosiones muy fuertes y luego se produjo el desplome del edificio“.

“Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera, que ya nos iban a rescatar”, rememoró María Josefa en la entrevista que le concedió a la Radio 100.9.

La mujer prosiguió su relato y aseguró que “siempre estuve lúcida. Me encontraba aprisionada y sin posibilidad de moverme. Entonces, empecé a utilizar las técnicas de yoga para poder respirar mejor, aun sabiendo que estaba bajo los escombros“.

Usó el código Morse para pedir ayuda tras el derrumbe del hotel

Dijo que con el paso de las horas consiguió recuperar la movilidad de su mano izquierda, con la que “comencé a hacer sonidos en código Morse pidiendo auxilio. Marcaba la palabra S.O.S.“, detalló.

Tras varias horas, María Josefa Bonazza sintió ruidos cada vez más cerca, hasta que los rescatistas lograron ubicarla y sacarla del lugar, desde donde la trasladaron el helicóptero hasta un hospital en Mar del Plata.

“Quiero agradecer la enorme tarea de los rescatistas, bomberos y todos aquellos que trabajaron en este difícil momento. Si bien no regresé con mi marido, de alguna manera, volví a casa“, reflexionó luego, y concluyó asegurando que “no pensaba que iba a perder al amor de mi vida“.

Escucha a continuación parte de las declaraciones de la única sobreviviente del derrumbe del hotel Dubrovnik de Villa Gesell, en Argentina.