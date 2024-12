VIDEO – “Ahora tengo fe…”: la declaración de Gisèle Pelicot tras la condena a su esposo y los 50 hombres que la violaron

19 de Diciembre de 2024

En las 16 semanas que duró el juicio Gisèle Pelicot pasó de ser una ciudadana anónima a transformarse en un ícono en Francia.

Durante casi cuatro meses se extendió en Francia el juicio que terminó con la condena de Dominique Pelicot y los más de 50 hombres que violaron a su esposa, Gisèle, mientras permanecía drogada y su marido filmaba los abusos.

La mujer, quien optó por dar la cara para que se realizara un proceso público, pasó durante esas 16 semanas de ser una persona anónima, a transformarse en un ícono feminista y un símbolo en contra del abuso sexual hacia las mujeres.

“Es hora de que la sociedad mire a esta sociedad machista y patriarcal y cambie la forma en que ve la violación“, manifestó durante el juicio.

“Nunca me he arrepentido de esa decisión“, dijo la francesa una vez que se conoció la sentencia contra su ex esposo y los cómplices que acudieron a su casa para violarla.

“Ahora tengo fe en nuestra capacidad de forjar colectivamente un futuro, donde las mujeres y los hombres puedan vivir en armonía, con respeto y entendimiento mutuo”, reflexionó posteriormente.

Añadió que “me gustaría expresar mi más profunda gratitud a todos los que me han apoyado durante este largo juicio. Sus testimonios me han conmovido y me han dado fuerzas para volver cada día durante estos largos días de vistas“.

Cuáles fueron las condenas que recibieron los violadores de Gisèle Pelicot

De acuerdo a lo resuelto por el tribunal de Aviñón el ex marido de Gisèle Pelicot, Dominique, recibió una condena de 20 años de prisión, en tanto que sus cómplices, dependiendo del grado de reiteración del delito, fueron sentenciados a diversas penas.

De los otros 50 imputados, 46 fueron declarados culpables de violación, dos de intento de violación y dos de agresión sexual, con sentencias que variaron entre tres y 15 años tras las rejas.

Pese a la satisfacción por las condenas más severas, en el entorno de Gisèle Pelicot se cuestionaron varias de ellas por ser más breves de lo esperado e incluso algunos de los imputados quedaron con sus sentencias suspendidas.