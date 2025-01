EEUU: banda de chilenos es detenida por robo a mansión de estrella de la NFL

21 de Enero de 2025

Una patrulla de carreteras concretó el arresto en el condado de Clark, en Ohio, identificando a los involucrados como Bastián Morales, Jordan Sánchez, Sergio Cabello y Alexander Chávez.

Compartir

La policía de Estados Unidos detuvo a cuatro delincuentes chilenos, acusados de concretar una serie de robos a mansiones, entre las que destaca la de Joe Burrow, estrella de la NFL y mariscal de campo de Cincinnati Bengals.

Una patrulla de carreteras concretó el arresto en el condado de Clark, en Ohio, identificando a los involucrados como Bastián Morales, Jordan Sánchez, Sergio Cabello y Alexander Chávez.

La estación WLWT5 de Cincinnati precisó que los chilenos están acusados de delitos como participación en una banda criminal, participar en actividades corruptas, y posesión de herramientas delictivas.

Las autoridades precisaron que al momento de su detención, los antisociales portaban una serie de pertenencias de la estrella de NFL, cuya residencia fue asaltada en diciembre pasado, cuando Burrow estaba en pleno partido ante Dallas Cowboys.

El hecho, ocurrido en el condado de Hamilton, fue alertado por una trabajadora del deportista, quien dio cuenta de la presencia de desconocidos en la mansión.

Tras enterarse del robo, Joe Burrow se lamentó en conferencia de prensa, aseverando que “siento que mi privacidad ha sido violada de más de una manera. Y ya se ha sabido mucho más de lo que me gustaría que se supiera y que me gustaría compartir, así que eso es todo lo que tengo que decir al respecto”.

“Vivimos una vida pública y una de las partes que menos me gusta de ella es la falta de privacidad. Y eso me ha resultado difícil de afrontar durante toda mi carrera. Todavía estoy aprendiendo. Pero entiendo que es la vida que elegimos. Eso no hace que sea más fácil de afrontar”, agregó.

La NFL alertó a los jugadores a comienzos de año a estar en “alerta máxima” ante la seguidilla de robos que afectaron a estrellas como Travis Kelce y Patrick Mahomes.