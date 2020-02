“No fue autorizada”: centro GAM condena borrado de rayados en su fachada

View this post on Instagram

#Declaramos Hoy miércoles 19 de febrero nuestra fachada GAM amaneció intervenida con pintura en casi toda su extensión de calle Alameda, borrando toda expresión artística callejera. Declaramos que esta intervención no fue autorizada ni gestionada por GAM, no recibimos notificación de ninguna entidad para ello y desconocemos la procedencia de dicho acto. Como centro cultural, creemos en la integridad del arte en todas sus formas de manifestación. Condenamos este hecho que vulnera nuestra institución, nuestra libertad y que borra parte de la historia que Chile estaba escribiendo.