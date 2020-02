Mario Desbordes denunció amenazas de muerte al Ministerio Público

El presidente y diputado de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, reveló que en el último tiempo ha recibido amenazas de muerte, las cuales ya han sido informadas al Ministerio Público.

En conversación con radio Cooperativa, el parlamentario reconoció que “a mí me llegan amenazas cada cierto rato, amenazas de muerte”, agregando que “las he denunciado, la fiscalía las está investigando, siguen llegando, más a goteras de lo que era al principio”.

Además, Desbordes agregó que “hablé con Carabineros para que no estuvieran destinando vehículos o cosas así en mi casa. No quiero entrar en detalles, pero no tengo protección. Creo que los Carabineros se necesitan en la calle y no acompañándonos a los políticos”.

No obstante, reconoció que ha tomado “algunas medidas de precaución. Esto es lo que está pasando en este clima que va a ir enrareciéndose cada vez más por los polos, por los extremos. De mí no tengo temor, de la familia obviamente que sí”.

El legislador reconoció que le llegan mensajes de WhatsApp a su teléfono personal, sosteniendo que “esa gente no nos debe derrotar, esa gente no puede derrotar a la democracia, no puede derrotar a todos los que estamos por un mejor país, no podemos caer de rodillas”.

Por lo mismo, el presidente de RN defendió la realización del plebiscito del 26 de abril, en donde se ha mostrado abiertamente a favor de la opción por el apruebo.

Desbordes sentenció que “este país está funcionando con relativa normalidad o con casi normalidad, salvo estos hechos violentos que son puntuales, que son graves y que tienen que ser enfrentados y, por lo tanto, no hay que extender esta campaña del terror diciendo que no habrá plebiscito”.