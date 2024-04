Mario Desbordes se lanza con todo en campaña: “Irací Hassler lo ha hecho como las pelotas”

24 de Abril de 2024

El candidato a alcalde de Santiago por Chile Vamos confirmó que de resultar electo no se trasladará a vivir en la comuna.

El candidato a alcalde de Santiago por Chile Vamos, Mario Desbordes (RN), criticó a la actual jefa comunal, Irací Hassler (PC), quien cuestionó que personas que no viven en la comuna busquen llegar a la municipalidad.

El ex ministro de Defensa no dudó en salir al paso de los dichos de Hassler y aseveró que “la alcaldesa vive en Santiago y lo ha hecho pésimo, como las pelotas. Perdone la expresión, porque de verdad muy mal”, manifestó.

Durante la entrevista que concedió a CNN Chile, el ex secretario de Estado del ex presidente Sebastián Piñera argumentó que la actual jefa comunal “lo ha hecho tan, pero tan mal, que nos demuestra que el ser vecina de Santiago no ha jugado en nada a favor de los vecinos”.

“Hassler ha sido ofensiva y ha dicho que hay candidatura de descarte en la oposición… que se cuide de esos candidatura de descarte, porque la ciudadanía creo que no la va a apoyar”, desafió Desbordes.

En esa misma línea, Mario Desbordes le confirmó a la periodista Mónica Rincón que de resultar electo alcalde no se cambiará a vivir a Santiago.

“No es necesario“, enfatizó el candidato de Chile Vamos, relatando que actualmente vive en Colina. “No están eligiendo al mejor compañero como al mejor vecino”.

“La conozco, pero no vivo allá, yo no les voy a mentir a los vecinos“, afirmó Desbordes sobre la comuna capitalina.

Desbordes valoró el apoyo de Chile Vamos

Por otra parte, en una entrevista que le concedió a Radio Usach, Mario Desbordes aseguró que “no tengo nada personal” en contra de Irací Hassler.

Sin embargo, reiteró sus duras críticas a la alcaldesa. “Dice que es turismo electoral porque yo no vivo en la comuna. Y, bueno, la verdad es que ella vive en la comuna y ha sido una alcaldesa desastrosa“, dijo.

Además, recalcó que “al revés de ser un candidato de descarte, logré el apoyo de Chile Vamos entre muy buenos candidatos. Teníamos a Sebastián Sichel y Rodrigo Delgado. Los tres tenemos trayectoria”, recalcó sobre su designación como candidato único de su sector.