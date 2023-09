¿Es el FUAS un mecanismo democrático para acceder a la Educación Superior?

29 de Septiembre de 2023

Según datos del Mineduc, en el año 2022, solo el 59,8% de los estudiantes egresados de cuarto medio postuló, mientras que un 40,2% no lo hizo.

Por Valentina Gran K.

Valentina Gran K. es directora ejecutiva de Fundación por una Carrera

El 5 de octubre se abre el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que permite postular a las distintas becas estatales que entrega el Ministerio de Educación. Este hito es fundamental para acceder a los beneficios y, por tanto, ingresar a las distintas entidades académicas. Según datos del Mineduc, en el año 2022, solo el 59,8% de los estudiantes egresados de cuarto medio postuló, mientras que un 40,2% no lo hizo.

Cabe preguntarse, entonces, qué sucede con ese porcentaje que no postula. ¿Será que no cumplen con los requisitos, no los conocen, no saben que existen beneficios, no saben cómo postular, desconocen las distintas etapas del proceso, o simplemente no existe motivación para ingresar a la educación superior?

Las razones pueden ser múltiples; sin embargo, es esencial que nos preguntemos cuáles son estas causas para hacernos cargo de ellas, especialmente si muchos estudiantes de los deciles más bajos de nuestro país no están accediendo a estos beneficios.

A partir de nuestra experiencia, notamos que una de las causas principales de este fenómeno es la desinformación con respecto al proceso de postulación. Todos los años vemos cómo jóvenes que cumplen con los requerimientos socioeconómicos no están al tanto de las oportunidades de financiamiento, creen que no cumplen con los requisitos y/o no saben cómo llenar el FUAS.

Y si logran completar el formulario, muchas veces cometen errores en la información que deben proporcionar; por lo tanto, no obtienen el beneficio y, a pesar de que existen períodos de apelación, no llevan a cabo ese proceso porque no saben cómo hacerlo.

La pregunta es quién debería hacerse cargo tanto de comunicar como de llevar a cabo el proceso de postulación a los beneficios. ¿Los apoderados, el establecimiento educativo, los profesores, las instituciones de educación superior o el Programa PACE?

Hemos evidenciado que en muchos recintos educacionales esta información no llega a todos los estudiantes, sino que sólo a aquellos que tienen la suerte de contar con un profesor motivado e informado, orientadores que se preocupan de que todos sus jóvenes tengan acceso a las oportunidades del sistema, o apoderados que anhelan que sus hijos puedan ingresar a la educación superior.

Vemos, así, que existen tremendas brechas de información para muchos jóvenes. Las autoridades, la sociedad civil y los establecimientos educacionales debemos replantear nuestras estrategias de trabajo para superar estas cifras. Que más del 40% de los estudiantes no postule al FUAS es un indicador alarmante del cual debemos hacernos cargo, entendiendo que poner a disposición la información sobre los beneficios es tan importante como tenerlos.