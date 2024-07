Hoy gobierna Tohá

22 de Julio de 2024

Patricio Gajardo es analista político.

“Hoy realmente está gobernando Tohá”, señaló Carlos Peña en marzo de este año. El columnista vinculó la soledad de la ministra del Interior, al hecho que la actual generación que llegó a La Moneda no tiene la competencia para gestionar el poder.

Seguimos tratando a quienes están en el Gobierno como un grupo de adolescentes que están aprendiendo, advirtió en diálogo con Radio Pauta.

“Tohá, es la personalidad más clara, inteligente, pone orden conceptual en los problemas, conoce el Estado y sabe priorizar”, agregó Peña. Si bien a la ministra no le parecieron adecuadas las expresiones del rector, señaló con habilidad que ella acompañaba con lealtad las decisiones del presidente.

Pero lo cierto es que esta semana trágica dejó en evidencia como nunca antes que Carlos Peña tiene razón. Sin ser ella la presidenta, resulta evidente que el presidente Boric no sabría manejar la situación. No porque viajara fuera del país, sino porque adolece de los mismo síntomas de toda la generación que llegó del Frente Amplio a La Moneda: no son capaces de liderar y menos en una situación de crisis.

De hecho, Tohá estaba de vacaciones en el sur y la ministra de Defensa, Maya Fernández, debía asumir la vicepresidencia, considerando que el mandatario viajaba a Paraguay. Sin embargo, el celular de la secretaria de Estado sonó y el presidente le pidió que suspendiera sus vacaciones. En eso debemos reconocer que Boric advirtió, con acierto, que el problema que se le venía encima solo Tohá podría manejarlo.

La alarma se produjo porque se registraron 16 homicidios, entre la madrugada del domingo y el martes, y más de la mitad de ellos fueron cometidos en la Región Metropolitana de Santiago. Y dos casos han conmocionado al país, especialmente por tratarse de asesinatos múltiples, que sumaron nueve muertos, ocurridos en los municipios de Quilicura y Lampa, en la zona norte de la capital del país.

La ola de asesinatos arrancó el fin de semana cuando cuatro adolescentes, que tenían entre 13 y 17 años, fueron acribillados en una plaza en Quilicura, en la zona centro norte de Santiago: recibieron más de 40 disparos desde un automóvil, que luego la policía encontró abandonado e incendiado. Y, el mediodía del martes, en la comuna de Lampa, cinco extranjeros –cuatro hombres y una mujer –, murieron por impactos de balas en una fiesta.

“Fue una masacre, señaló el fiscal Ángel Valencia. Mariana Aylwin señaló “que el presidente tiene que ejercer un liderazgo más activo”. Desde la izquierda, José Antonio Gómez, ex ministro de Defensa, también emplazó al mandatario diciendo: “El presidente debe asumir su responsabilidad, ponerse al frente, aunque eso signifique un riesgo”.

Y estas demandas, responden a lo que pide la ciudadanía. No basta con comisiones o anuncios de cárceles de alta seguridad. A la gente la están matando ahora, y lo que se aprecia es una agenda legislativa dispersa, que muchas veces no cuenta con el apoyo del propio oficialismo.

Falta una estrategia comprensiva y transparente que la lidere el presidente, con objetivos precisos y con un conjunto acciones que permita alcanzarlos en plazos prudentes. Que sea apoyado por el oficialismo, en particular por el partido comunista que puso el “grito en el cielo” por el allanamiento en Villa Francia.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, habló de los asesinatos antes de abordar el presidente el avión hacia Asunción. “El día domingo, ya se sabía que habían 10 muertos y uno se pregunta dónde estaba el presidente, y que hizo… nada”.

“El día martes ya se sabía que habían 15 muertos, ¿dónde estaba el presidente? (…) Se lavó las manos y le pidió a la ministra del Interior que llamara a una reunión”, agregó.

¿Carolina Tohá es la gobierna? Estoy seguro de que sí…