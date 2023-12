Otra semana para el olvido y espanto

19 de Diciembre de 2023

Cuando escribo estas líneas, ya se conoce el resultado publicado por SERVEL: ganó En Contra con una diferencia de un 10%.

Por Tomás Szasz

Políticamente, olvido. En seguridad, espanto. Veamos qué pasó.

Boric aprovechó el plebiscito para pasar tres días en casa, con un inconfundible olor a esconderse en medio de una crisis política y una extrema debilidad del Gobierno, esperando con el corazón apretado los resultados del plebiscito. El combustible del avión presidencial y el sueldo de los pilotos y la escolta lo pagamos nosotros. Mientras disfrutaba del almuerzo sabatino en la mesa familiar, la Presidenta del PS tuvo que tirarse al suelo en el Jumbo de Ñuñoa para evitar recibir una bala perdida durante un asalto y tiroteo. Punta Arenas es más segura, supongo.

Cuando escribo estas líneas, ya se conoce el resultado publicado por SERVEL: ganó En Contra con una diferencia de un 10%. O sea, estamos como cuando vinimos de España, solo unos cuantos billones de dólares más pobre: los que se gastaron durante cuatro años en la bendita nueva Constitución. En esos tres días, ni una palabra sobre Crispi, Montes, o el escándalo de fundaciones. Ahora veremos si su Ministro y Jefe del segundo piso son o no culpables, pues eso dependía del resultado, de si ganaba A Favor o En Contra. Quizás para cuando se publiquen estas líneas sabremos si se van o, siendo inocentes, se quedan. Ojalá no sea el sentido de justicia del Presidente que: al final fuimos nosotros que hemos dictado sentencia mediante nuestro voto mayoritario, ¿o no? Veremos si sigue el ejemplo de Poncio Pilato o reacciona como es debido –y prometido- : enfrentando la corrupción.

Volviendo al espanto, veamos la detención de Luis Castillo, uno de los indultados que según el Presidente no era un delincuente y ahora fue pillado en medio de un secuestro. Monsalve opina que “siempre existe el peligro que haya reincidencia” pero ¿no era inocente? Los inocentes no “reinciden”… Y, según Vallejo, “todos los indultos se aplican sobre personas que están condenadas”. Pucha qué frase brillante de esa mente soberbia: nunca se me ocurrió semejante lógica: siempre creí que se indulta también a los que no tiene condena, hasta escuchar las palabras de la vocera. Y a la semana la coronó la actitud machista del siempre pedante Jadue, agarrando el brazo de la periodista que se atrevió a hacerle algunas preguntas provocativas. Pero bueno, fueron solo otros siete días de innumerables metidas de pata, necias volteretas, evidentes mentiras, enunciados huecos y decisiones insólitas de este Gobierno, cuyo único éxito fue el rechazo de una nueva Constitución que tanto necesitaba…

Los cuatro años dedicados a la nueva a ella terminan en un resultado nulo, o sea, seguiremos con la vieja. ¿Justificará eso ante la opinión pública el fracaso del mandato de Boric? Pues él sostuvo en todo momento que si no había una nueva Constitución, no podrá realizar su programa. Esa sería entonces la histórica explicación del fracaso de un gobierno: que Chile retrocedió económica y socialmente, porque así lo deseaba la mayoría, que se aferraba a la de los generales… Cuatro años en que la delincuencia, el narco y el crimen organizado se adueñaron del país, algo que, lamentablemente, parece cada vez más irreversible.

Me desternillaba de risa – pero interiormente lloraba – al ver en la tele a la izquierda bailando con música, abrazándose y besándose una vez se hicieron públicos los primeros resultados. ¡Aleluya: ganó la de Pinochet!… Somos un país realmente chiflado.

Reconozco que las líneas que anteceden están saltando de una cosa a la otra, que entremezclan política y criminalidad (¿son muy diferentes?). Es justamente lo que uno siente diariamente viendo y escuchando las noticias. De los discursos, casi todos triunfales que siguieron el resultado (mientras baleaban a un carabinero y un niño de 12 años), debo rescatar la que me pareció la única realmente importante y esperanzadora: la de la siempre serena y concentrada Gloria Hutt, urgiendo una coalición de centro, la única capaz encontrar el rumbo adecuado entre los oleajes de los dos extremos que se enfrentaron con dos textos rechazados, ninguna de ellas una solución.

De paso, me complace enormemente la serena disciplina cívica demostrada por chilenas y chilenos que prefieren la institucionalidad, la democracia antes de cualquier plan refundacional.