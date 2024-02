13 de Febrero de 2024

Hoy es el día para comprar propiedades, no para vender propiedades usadas: mi viaje y consejos en el mercado inmobiliario chileno

Partí a mis 24 años en el rubro inmobiliario, comprando el departamento que me alcanzaba y podía pagar con mi sueldo, desde ahí no me paró nadie, he tenido la posibilidad y coordinación de siempre colocarse metas y cumplirlas y sin duda lo que vemos hoy en esta área, hace mucho no se veía, hoy es el momento de comprar, no de vender tu propiedad usada.

Por Aurora Sepúlveda

