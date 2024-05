Proyecto de Sala Cuna Universal: avances significativos

27 de Mayo de 2024

Esto es lo mínimo que se le tiene que pedir a un proyecto de ley que busca legislar la Educación Parvularia, el nivel más relevante para el desarrollo del cerebro y de habilidades tanto académicas como emocionales y sociales de niños y niñas.

Por Francisca Romo Escudero

Francisca Romo Escudero es académica de Pedagogía en Educación Parvularia UDP

El pasado 6 de mayo se ingresó una indicación sustitutiva total del proyecto de Sala Cuna Universal, aprobado en general en marzo de este año. Sumado a esto, el Ministerio de Educación ingresó un proyecto de Ley de Modernización de la Educación Parvularia, que busca complementar el proyecto de Sala Cuna Universal. Estas son buenas noticias para asegurar una mirada educativa al proyecto de ley y así intentar garantizar el derecho a la educación de calidad de los niños y las niñas de este primer nivel educativo.

En primer lugar, el proyecto elimina el polémico Registro de Cuidadores/as, relevando el profesionalismo de este nivel. En otras palabras, no cualquiera puede cuidar y educar a nuestros niños y niñas, sino que solo profesionales de la educación. En segundo lugar, establece como estándar para participar de la Sala Cuna, sin ambigüedades, al Reconocimiento Oficial. Este estándar de calidad educativo es entregado por el Ministerio de Educación y asegura que los establecimientos educativos cumplan con estándares estructurales muy relevantes, como es la calificación del personal educativo, infraestructura, número de adultos/as por niños/as, entre otros. Además, los establecimientos con Reconocimiento Oficial entran en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia. Así, el proyecto busca garantizar que todo servicio de Sala Cuna esté bajo los mismos estándares mínimos de calidad educativa.

Este último punto, del Reconocimiento Oficial como requisito, es el que ha causado más polémica. Algunas voces señalan que, por ello, se estará limitando la oferta y que, incluso, estaría excluyendo a los privados. Esto último no es así, puesto que los privados también pueden optar al Reconocimiento Oficial. Lo que sí es cierto es que este estándar es más alto que el de Autorización de funcionamiento de jardines y salas cuna, lo que podría efectivamente desincentivar la entrada de privados al sistema. No obstante, celebro la medida porque si queremos procurar que la Sala Cuna Universal no sea solo una guardería universal, es necesario mantener un alto estándar para la provisión de educación en este nivel.

En suma, este nuevo proyecto, aunque principalmente de índole laboral, busca integrar una mirada educativa con un alto estándar. Esto es lo mínimo que se le tiene que pedir a un proyecto de ley que busca legislar la Educación Parvularia, el nivel más relevante para el desarrollo del cerebro y de habilidades tanto académicas como emocionales y sociales de niños y niñas. El bienestar integral de los niños y las niñas tiene que estar primero.