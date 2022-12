Equipos de Lo Prado se quedaron con la final de la Copa Enel 2022 en las categorías de mujeres y hombres

20 de Diciembre de 2022

Los campeones viajarán el próximo año a Milán acompañados por Iván Zamorano, para conocer las instalaciones del club Inter de Milán y disputar encuentros con las divisiones inferiores del mismo equipo.

Compartir

Luego de dos años de haber sido desarrollada de manera virtual, la Copa Enel regresó a las canchas, permitiendo que niños de hasta 13 años y niñas de hasta 15 años, de 136 equipos de Calama, Colbún, Santiago y Concepción, disputaran el torneo de manera presencial entre los meses de septiembre y diciembre, resultando ganadores los equipos de Lo Prado en ambas categorías.

El campeonato constó de cuatro meses en los que participaron un total de 3.000 niños, disputando 170 encuentros en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Maule y Bío-Bío, para buscar el paso a la final que se vivió en el Gimnasio del Estadio Municipal Ester Roa de Concepción. A esta instancia, que por primera vez se disputó en regiones, llegaron los equipos de Taller Municipal de Concepción y Lo Prado de la Región Metropolitana, tanto en la categoría de mujeres como también en la de hombres.

Iván Zamorano, ex capitán histórico de la Selección Chile y embajador de Copa Enel, no pudo estar presente en la final por encontrarse en el Mundial de Qatar, pero igualmente declaró que “el orgullo de saber que nuevamente este torneo, que sin duda es el más importante de su tipo a nivel nacional, una vez más terminó con éxito me deja tranquilo y, sobre todo, con el entusiasmo y la fe puesta en que ojalá alguno de estos chicos y chicas algún día representen los colores de nuestra querida Selección Chile, tal como yo lo hice alguna vez y si no es así, sé que el deporte los hará mejores personas”.

El primer duelo fue el de las mujeres, disputado entre los representativos de Taller Municipal Barrio Norte de Concepción y Lo Prado de La Región Metropolitana en un compromiso que destacó por el buen nivel mostrado por las jugadoras de ambas escuadras. El marcador final fue de 5 – 2 a favor de las representantes de Lo Prado, que se coronaron como las campeonas 2022 de Copa Enel.

Terminada la final de mujeres y tras los partidos disputados entre jugadores y jugadoras de la copa contra ex futbolistas profesionales, fue el turno de la final masculina, compromiso disputado por los equipos de Taller Municipal Concepción y Lo Prado, quienes protagonizaron un electrizante duelo con demostración de buen fútbol y respeto entre ambos equipos, instancia que terminó con un marcador de 5 – 1 a favor del cuadro de la Región Metropolitana.

Ambos equipos ganadores viajarán el próximo año a Milán acompañados por el mismo Iván Zamorano, para conocer las instalaciones del club Inter de Milán y disputar encuentros con las divisiones inferiores del cuadro lombardo. Luego, pasarán por Venecia para terminar el viaje conociendo Roma y volver a suelo nacional.

“Como Enel estamos orgullosos de seguir participando en el desarrollo deportivo de los niños y las niñas de Chile, sobre todo a nivel regional y más aún en los territorios donde tenemos presencia como empresa, porque estamos convencidos que el talento está en todos los rincones del país. Desde hace seis versiones Copa Enel se juega en regiones y hoy, por primera vez celebramos la gran final fuera de Santiago y esperamos que esta experiencia sea sólo el inicio hacia el profesionalismo de muchos niños y niñas que fueron parte de este torneo tan importante a nivel nacional, en lo que respecta al fútbol formativo”, aseguró James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Generación Chile.

Desde su creación en 2001, la Copa Enel ha sido semillero y cuna de destacados futbolistas profesionales, quienes hoy se desempeñan en distintos clubes nacionales de primera división, como Nicolás Guerra, hoy, delantero de Ñublense; Pablo Aránguiz, volante de Universidad de Chile; Jeisson Vargas, también delantero de Universidad de Chile; Carlos Lobos, actualmente en Huachipato; y Jaime Carreño, volante de Deportes La Serena, entre otros.

“La Copa Enel cumplió 21 años, y es un orgullo para nuestra compañía haber impulsado esta iniciativa que refuerza nuestro compromiso con la comunidad. Durante todos estos años, hemos sido testigos del entusiasmo y motivación de más de 150 mil niños y niñas que han participado en el torneo de futbol infantil más emblemático del país. Nos llena de orgullo que muchos de ellos, gracias a su talento y dedicación han tenido logros importantes como llegar a jugar en equipos profesionales”, expresó Víctor Tavera, gerente general de Enel Distribución.