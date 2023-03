¿Cómo revisar gratis si estás en Dicom?

23 de Marzo de 2023

Entre las deudas ingresadas en Dicom está el Crédito con Aval del Estado, créditos hipotecarios y cajas de compensación.

Casi 5 millones de personas en Chile se encuentran actualmente en el Directorio de Información Comercial, más conocido como Dicom.

Este es un registro donde está la información respecto a las deudas del sistema financiero que mantienen los chilenos.

Este informe, que suele estar en constante actualización, sirve como parámetro para distintas entidades bancarias a la hora de aprobar u otorgar algún tipo de crédito, tarjeta o servicio bancarios.

De acuerdo a la empresa de informes de crédito al consumidor, Equifax, Dicom reúne información de diversas fuentes públicas, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Boletín de Informaciones Comerciales (BIC) y las publicaciones que las mismas empresas realizan de morosidades.

Cabe mencionar que las deudas ingresadas en Dicom incluyen el Crédito con Aval del Estado, créditos hipotecarios, cajas de compensación, entre otras.

¿Cómo saber si estás en Dicom?

La mejor forma para consultar de forma gratuita si estás en Dicom es consultar en el portal de ChileAtiende en ESTE LINK donde deberás ingresar tu RUT y Clave Única.

Posterior a ello, deberás hacer clic en “Obtener Informe” y se descargará un documento entregado por la Comisión para el Mercado Financiero donde señala el detalle de tus deudas y si estás o no en Dicom.

Si no tienes tu Clave Única y no puedes descargar el documento, otra forma de saber si tienes o no Dicom, es ingresar a Equifax, también de manera gratuita.

Para ello, debes hacer click en ESTE LINK, que podrás descargar cada cuatro meses previa verificación de identidad.