Tres consejos claves para evitar el sobreendeudamiento en los gastos de fin de año

6 de Diciembre de 2023

Un informe revela cómo evitar caer en deudas con todos los gastos que existen en este último mes del año.

A medida que se acercan las celebraciones de fin de año, también se aproxima la planificación de gastos para regalos y festividades.

Para que estas preocupaciones no te agobien, Equifax elaboró un informe con tres consejos claves que te ayudarán a evitar el sobreendeudamiento de fin de año.

“El fin de año genera un estrés adicional en la carga financiera de las personas producto del aumento del comercio por Navidad, cierre de año en las empresas o instituciones e inicio del período estival y una mayor propensión al gasto no programado”, indicó Claudio Sánchez, Docente del Área de Finanzas de la Escuela de Administración y Negocios Duoc UC.

Los consejos

Planificación inteligente

Aunque pueda parecer obvio, la clave reside en una planificación detallada de los gastos. En este sentido, el experto en finanzas sugiere llevar un registro por escrito del presupuesto. Antes de cada compra, pregúntate ¿es realmente necesario este gasto? Esta práctica nos permite racionalizar nuestras compras y optimizar nuestros recursos de manera efectiva.

Ingresos adicionales como estrategia

Para mitigar los gastos, considera generar ingresos adicionales que ayuden a minimizar el impacto financiero. Un ejemplo práctico es la venta de artículos en desuso, como una bicicleta antigua. Esta táctica eficiente te permitirá optimizar tus recursos y hacer frente a los gastos de manera más efectiva.

Pago estratégico

Al realizar pagos, aprovecha las opciones de pago sin intereses ofrecidas por las empresas. Esto te permitirá ahorrar en intereses y gestionar de manera más efectiva tu presupuesto. En caso de que la compra requiera el pago de intereses, realiza cotizaciones en diferentes lugares, como bancos, cajas de compensación y tarjetas de crédito, para asegurarte de obtener las mejores condiciones.

Recuerda que el ahorro siempre será la mejor estrategia de planificación, no solo durante la temporada de fin de año, sino como un respaldo para enfrentar diversas situaciones. Si aún no has empezado a ahorrar, no esperes más y comienza ahora mismo.