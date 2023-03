Los cuatro alcaldes amenazados por tomar medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado

25 de Marzo de 2023

Los jefes comunales cuentan con resguardo policial en sus respectivos lugares de trabajo y en sus hogares.

Cuatro alcaldes de la Región Metropolitana se encuentran actualmente con protección policial luego de haber sido amenazados de muerte tras anunciar medidas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Se trata de los alcaldes Gustavo Toro de San Ramón; Claudia Pizarro de La Pintana; Rodolfo Carter de La Florida, y Germán Codina de Puente Alto.

“En muchas oportunidades no he podido gozar la libertad que cualquier persona tiene. Reconozco que ha tenido un costo alto, que no lo he tenido solo yo, lo pagan también mis seres queridos e hijos pequeños, pero estamos dispuestos a seguir adelante, porque el bien de las personas y la comunidad no pueden esperar, relató Gustavo Toro.

Germán Codina, en tanto, ha recibido amenazas en las murallas de la comuna de Puente Alto. Estos hostigamientos aparecían casi siempre en lugares que el alcalde podía ver o visitar.

Sin embargo, la situación estuvo al límite, cuando una persona, mientras participaba de una actividad se le acercó y le dijo: “Te vamos a matar”.

Tras este episodio, la Fiscalía Sur le proporcionó protección policial, ya que “tenía altas probabilidades de ser atacado”.

“Uno se debe restringir en muchas cosas”

En tanto, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, explicó a Meganoticias que “ha sido bastante complejo porque uno se debe restringir de muchas cosas, esencialmente toda la vida social que tiene una persona (…) porque debe contar con esa protección policial“.

“Yo me restrinjo, porque un carabinero también tiene derecho a su vida familiar, por lo tanto, mi vida ha sido trabajo y casa, encerrarme en la casa. No me arrepiento de pagar este costo muy alto que ha sido combatir al narco en todo este tiempo”, manifestó Pizarro.

“Son mis enemigos estos infelices y no me arrepiento de cada acción que he hecho. Estos infelices de verdad hacen mucho daño, envenenan a niños muy chicos y, por lo tanto, lo que hacemos junto con combatir, entregar información… No andamos publicando cada vez que una banda, a causa de nuestros actos, ha caído tras las rejas, pero sí publicamos lo que hacemos cuando llegamos a la calle El Fundador, a Santo Tomás, con cultura y deporte, porque eso también vale la pena”, añadió.

El riesgo de derribar las “narcocasas”

Según informó el repotaje de La Tercera, Rodolfo Carter, alcalde de La Florida ha recibido variadas amenazas desde distintas agrupaciones de narcotráfico, a raíz de las medidas para derribar las denominadas narco-casas, el riesgo aumentó.

“Al comienzo no estaba muy convencido de tener protección policial. Había amenazas directas, lienzos, rayados cerca de mi domicilio. Disparos en los lugares donde íbamos y así, pero recibí una alerta importante, porque me dijeron: Un día llegará un repartidor de comida en una moto cuando se esté bajando de su auto y le dispararán. Hasta ahí llega nomás”, relató Carter.

Para la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa Carolina Leitao, las amenazas contra los alcaldes “demuestra que estamos muy expuestos en nuestro trabajo y que se nos debe garantizar la integridad a todos, pues este riesgo lo estamos asumiendo por el ejercicio del cargo, no por opiniones o acciones personales”.

“Significa que el Estado de derecho debe primar en todos los casos, por eso urge enfrentar el narcotráfico de forma eficiente y efectiva. Es necesario retomar las medidas del acuerdo de seguridad y procurar que se ejecuten rápidamente o a que su discusión se le de suma urgencia”, señaló la jefa comunal de Peñalolén.