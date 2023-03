VIDEO – El fuerte descargo de carabinera tiktoker tras asesinato de sargento Olivares: “La paca es persona, es mamá”

27 de Marzo de 2023

La cabo primero Catherine Apablaza lanzó una potente reflexión tras el crimen en contra de su colega de Quilpué.

Compartir

La cabo primero Catherine Apablaza, carabinera conocida por su intensa actividad en la plataforma TikTok, entregó un fuerte descargo y una potente reflexión a propósito del asesinato de su colega, la sargento segundo Rita Olivares, ocurrido durante el domingo en la comuna de Quilpué.

La funcionaria policial -que hace algunas semanas defendió su derecho de usar la red social con su uniforme puesto- se refirió al crimen que enlutó a la institución por segunda vez en menos de un mes.

“A todos los carabineros que nos tocó cumplir nuestro servicio nocturno nos preparamos, nos mentalizamos de alguna manera, nos hacemos la idea de que vamos a llegar al otro día a estar con nuestras familias“, señaló.

La cabo Apablaza comentó que “el domingo, saliente de noche, como también lo debería haber estado mi sargento Rita, llegué a estar con mi hija. Llegamos muchas, yo diría que todas excepto una, ella. Mi suboficial Rita no llegó a estar con sus hijos“.

“No van a haber palabras de aliento ni de consuelo para esos hijos que quedaron sin su mamá. Pero hay muchos que dicen, esa es su pega, es lo que eligieron. Yo me levanto porque tengo un motorcito, porque me gusta vivir, me gusta mi trabajo, amo lo que hago, nadie me tiene obligada”, agregó.

Defensa a las carabineras

La carabinera aprovechó su espacio en TikTok para defender la labor de las carabineras, respondiendo directamente a los sectores críticos.

“Yo creo que ningún carabinero se levanta con la idea de que hoy tengo que matar a alguien. Nos levantamos cada día, y nos ponemos el uniforme, porque ese uniforme es para personas valientes, no para los cobardes que critican detrás de un teléfono, de una aplicación. No para esas feministas que dicen la paca no es mi compañera, la paca es persona, es mamá, es hija, es esposa, es colega y es valiente“, manifestó.

Apablaza expresó que “esas personas que hacen leña de un árbol caído no tienen idea de cómo es la vida de un carabinero, no tienen idea de cómo es mi vida como funcionaria y mamá“.

“Ningún domingo va a volver a ser un día de descanso para esa familia, porque esa frase que dice matar a un carabinero es matar Chile… sí”, cerró.