“Dispararle, no a matar”: las cuatro frases de Carolina Tohá en medio del debate por la Ley Naín-Retamal

La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó activamente de la discusión del proyecto de Ley Naín-Retamal, que fue aprobado en particular por la Cámara de Diputados, en medio de diferencias entre el oficialismo por las herramientas que contarán los carabineros para defenderse.

El punto de mayor controversia de la normativa es el de la llamada “legítima defensa privilegiada”. Desde el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) plantearon que no cuenta con una normativa que establezca los límites del uso de la fuerza en las funciones del control del orden público, lo que daría espacio a eventuales excesos.

La secretaria de Estado había pedido a la alianza de Gobierno que respaldara el proyecto, precisando que las mejorías -especialmente a este punto- se podrían fijar en indicaciones presentadas ante el Senado.

Más allá de esto, la jefa de gabinete entregó varios conceptos antes, durante y después de la votación, los que dejaron en claro su postura sobre el tema.

A primera hora de la mañana, Tohá sostuvo una entrevista a radio ADN, en donde entregó una particular frase sobre el uso de armas por parte de los funcionarios policiales. Posteriormente expuso ante la sala de la Cámara Baja y luego habló tras la aprobación de la norma.

No solo cuando se ve amenazada su vida, sino también cuando está amenazada la vida de un tercero, o cuando se está cometiendo un ilícito y la persona que lo comete no obedece las órdenes, las policías tienen que hacer uso de la fuerza, no pueden dejar arrancar a un delincuente, tienen que perseguirlo, y si se arranca, hay que dispararle. Ciertamente, alguien que arranca no hay que dispararle a matar, hay que paralizarlo, pero las policías no pueden quedarse de brazos cruzados ante una persona que arranca.