La historia de la “lista negra” de la isapre Banmédica y la niña con parálisis cerebral

21 de Abril de 2023

Desde la aseguradora explicaron que todo lo ocurrido fue un error, sin embargo, el padre denuncia una fórmula denominada "Superusuarios".

Una grave denuncia es la que realiza el abogado Jorge Hübner después de acudir a la Clínica Santa María con su hija de un año que padece una parálisis cerebral. Al momento de intentar comprar el bono de la isapre Banmédica para pagar su atención médica, este padre se dio cuenta que no podía realizar el trámite con su huella digital al igual que una madre que asistió con su hija en silla de ruedas.

“Esto ocurre el lunes, voy al control médico con mi hija. Ella tiene parálisis cerebral que requiere que ella vaya a controles de manera periódica. Llegué temprano ese día y cuando voy a intentar comprar el bono en estas máquinas electrónicas pongo el dedo y me dice no”, es parte del relato que este papá ha dado a conocer en sus redes sociales y los medios de comunicación.

“Voy a recepción, intentamos poner el dedo de nuevo en el sistema y nos sale rechazado. Dije esto ha ocurrido otras veces, será lo que tenga que ser. Me dicen tiene dos alternativas. O lo saca por internet o luego lo reembolsa en la isapre. Mientras busco la señal, veo que a todos le vendían bonos, hasta que llega una mamá con una hija de cuatro o cinco años en silla de ruedas”, agregó.

“Ella trata de comprar el bono y le aparece rechazado igual que a nosotros. Ella dice esto me pasa sólo con mi hija con discapacidad y no me pasa con ninguno de mis otros hijos que no tienen un problema. Eso para mí fue un mazazo porque comprendí que estábamos en esta lista negra, que por tener parálisis cerebral no nos iban a vender el bono ni nos iban tratar de la misma forma que trataban al resto de las personas”, sentenció Hübner.

La lista negra y la respuesta de Banmédica

El abogado asegura conocer este sistema que deja sin cobertura a menores de edad con discapacidad. “A ella, chiquitita e indefensa, que debiese tener mayor protección, Banmédica le dice ‘acá no hay espacio para niñas como tú’… No es simplemente compartir la historia, estos días he recabado información y sé que existen ‘listas negras’ de niños enfermos en Banmédica. ‘Superusuarios’, le llaman”, aseguró.

Frente a esta postura y denuncia, la aseguradora le entregó una respuesta tipo en redes sociales. “Hola Jorge, por favor, envíanos un DM señalando el RUT de la beneficiaria y revisaremos lo ocurrido. Estaremos atentos”.

Horas más tarde profundizaron y afirmaron que se contactaron con este padre. “Lo ocurrido tuvo que ver con una medida de control, que falló en este caso, que se activa de manera automática en la compra del bono electrónico. Esta medida preventiva sólo se aplica en la bonificación en línea de la prestación de salud y que, en ningún caso, se dejan de entregar las prestaciones de salud o la cobertura”, explicaron.

“Como Isapre Banmédica queremos enfatizar que entregamos trato igualitario a todos nuestros beneficiarios en los servicios y las coberturas de su plan de salud. Por lo mismo es que estamos revisando todos nuestros actuales procesos de otorgamiento de cobertura para no repetir este lamentable hecho. Con este fin, iniciaremos una instancia de trabajo que incluya la opinión de nuestros afiliados que nos ayude a evitar estas situaciones involuntarias”, complementaron.

La Superintendencia de Salud, en tanto, intercedió con otro mensaje en Twitter: “Jorge, envíanos un mensaje interno con tu localidad (región o Santiago), nombre completo, número de celular, correo electrónico y rut, para que nuestras/os profesionales se comuniquen contigo. Saludos”.