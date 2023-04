El caso del colectivero secuestrado y asesinado en Viña tiene culpables, pero el misterio continúa

24 de Abril de 2023

El cuerpo de Juan González aún no aparece a pesar de que los autores del crimen fueron encontrados culpables.

Los tres detenidos por el secuestro calificado y el homicidio de un colectivero en la Región de Valparaíso recibieron el veredicto condenatorio durante la mañana de este lunes. De acuerdo al Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, estas personas, uno de ellos menor de edad, fueron consideradas culpables de este delito que hasta ahora tiene un paradero desconocido respecto al cuerpo de la víctima.

El caso partió en enero del año pasado, cuando los familiares de Juan González dieron a conocer su desaparición a las autoridades policiales. A principios de 2022 se perdió el rastro de este chofer de la locomoción colectiva luego de realizar un recorrido entre la Ciudad Jardín y Peñablanca.

Según los antecedentes que se conocen de la causa, los aprehendidos llevaron a González hasta un domicilio en el Cerro Playa Ancha para mantenerlo en cautiverio y luego proceder con el crimen que actualmente no ha arrojado resultados respecto a la ubicación del cadáver.

Si bien estas tres personas fueron absueltas del delito de robo con violencia, sí están en riesgo de recibir una condena de presidio perpetuo simple en el caso de los mayores de edad. El joven, en tanto, podría quedar internado en un régimen cerrado por 10 años.

El impacto que generó el caso del colectivero de Viña del Mar

Los responsables de este crimen conocerán su sentencia el viernes 5 de mayo en un caso que generó conmoción entre los choferes de colectivos, taxistas y micreros de la Región de Valparaíso.

La causa de Juan González, por ejemplo, movilizó a la locomoción colectiva a tal punto que marcharon por Valparaíso pidiendo justicia e información respecto al paradero de este trabajador de 39 años. La Plaza Sotomayor, donde se encuentra ubicada la Delegación Presidencial, ha sido el centro de reuniones de los cercanos que se han manifestado por la muerte de González.

Familia del colectivero reclama el cuerpo desaparecido

A pesar de la condena para los responsables del secuestro y homicidio del colectivero de Viña del Mar, Juan González, su familia se mostró disconforme por un antecedente clave del caso.

“No es total la alegría, pero es conformidad. No queremos que haya otro colectivero, que otras personas inocentes pierdan su vida por estos asesinos que no tuvieron compasión y hasta el día de hoy no han tenido remordimiento para decirnos dónde está Juan… Esperamos y confiamos en Dios que en algún momento vamos a saber dónde está”, aseguró Elizabeth González.