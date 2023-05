“La lafken me salvó”: el dramático relato de la sobreviviente de la tragedia aérea en Isla Mocha

1 de Mayo de 2023

Ana Daniela Melián recordó los duros momentos en que nadó hasta la orilla después de que la avioneta cayera al mar y dejara cuatro fallecidos.

Ana Daniela Melián de 31 años fue la única persona que salvó con vida del último accidente aéreo en la Isla Mocha. El domingo 23 de abril, la avioneta piloteada Juan Carlos Paul cayó al mar minutos después del despegue en una tragedia donde fallecieron, además, del experimentado piloto, los pasajeros Carlos Hoppe, Edison Villa y Cristian Gallegos.

Entre las primeras informaciones que se conocieron de este hecho, se supo que la sobreviviente nadó hasta la orilla y allí recién pudo ser ayudada por habitantes de la isla que llegaron a socorrerla tras ver lo ocurrido. Esta zona del país ha visto cómo en los últimos años se han repetido algunos problemas con las aeronaves donde han terminado otras personas muertas y heridas.

Según pilotos y especialistas, las rachas de viento pueden cambiar de un segundo a otro, pero también hay movimientos cruzados que pueden hacer incrementar o disminuir la velocidad de las avionetas.

“Necesito que comprendan y reaccionen ante el abandono histórico que existe por parte del Estado de Chile hacia la comunidad de Isla Mocha“, expresó la sobreviviente respecto a esta situación.

El dramático relato de Ana Melián

“Ocurrió inmediatamente después del despegue. Recuerdo que despegamos y al virar hacia el continente se detuvo el motor. La avioneta precipitaba en dirección al mar. Juan Carlos no emitió ningún comentario. Luego, recuerdo estar en el agua, gritando ‘ayuda'”, recordó Ana Melían.

“La Lafken (la mar en mapudungun) me salvó. Ese día la mar no estaba buena, pero pude nadar pese a ello. No recuerdo sentir ni dolor ni frío al estar en el mar, sólo desesperación. Me sentía desorientada. Miraba para todos lados, buscaba a mi compañero”, contó en LUN.

“Me sacaron en un helicóptero de la Armada desde la isla a Cañete. De Cañete en ambulancia a Curanilahue y de ahí en ambulancia a Concepción. Fue un largo y eterno trayecto. Mi cuerpo es fuerte y resistió, pero los tiempos de reacción ante una emergencia son tardíos. En el hospital me dijeron que era la única sobreviviente”, relató.