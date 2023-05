¿Desaparecieron o no? Las pistas de qué ocurrió con los audios de Daniel Jadue en el Caso Luminarias

2 de Mayo de 2023

El fiscal nacional Ángel Valencia ha tomado decisiones en las últimas horas respecto a la pérdida de escuchas telefónicas en la arista Recoleta.

Durante el fin de semana largo se conocieron antecedentes de un hecho que marca el Caso Luminarias Led y que ha generado diversas reacciones en la Fiscalía Nacional y algunos sectores políticos. En medio del proceso que investiga un posible pago de coimas por parte de Itelecom para quedarse con la licitación para instalar luces en Recoleta, las escuchas telefónicas del alcalde Daniel Jadue desaparecieron de los registros de la Policía de Investigaciones (PDI).

Mientras se realizan estos peritajes trascendió que cerca de 30 audios no han podido ser encontrados, por lo que el fiscal nacional Ángel Valencia tomó la decisión de designar a la fiscal Lorena Parra para saber qué ocurrió con estos diálogos captados entre el jefe comunal, su abogado personal, dos funcionarios municipales y León Marcelo Lefort, gerente general de la empresa en cuestión.

“Gracias a un requerimiento del Ministerio Público a la Policía de Investigaciones de Chile, ésta estableció que, del análisis de las interceptaciones telefónicas efectuadas, faltarían escuchas que podrían ser relevantes o no para el desarrollo del caso. Así las determinadas piezas que presuntamente estarían no ubicables, guardan relación tan solo con una arista de todo el universo de la investigación del caso Luminarias LED”, argumentaron desde la Fiscalía Nacional al momento de nombrar a la persecutora.

Frente a este nuevo proceso que se suma a la investigación inicial, Valencia dio pistas de lo que eventualmente habría pasado con estas escuchas telefónicas que no han sido encontradas hasta este martes.

¿Desaparecieron estos audios de Daniel Jadue?

“En principio, lo que parece es que es no es que hayan desaparecido, sino que no estarían donde deberían estar y deberían haber estado en la Policía de Investigaciones. Ese es el reporte que nos entregaron, que no se pudo dar confirmación acerca de dónde se encuentran y, por lo tanto, tampoco se podían revisar. En consecuencia, recibida esa noticia, uno no puede hacer más que instruir que se abra una investigación penal”, dijo el fiscal nacional.

“Podrían haber desaparecido en el norte, porque la investigación se inició en Iquique. Pudieron haberse extraviado en cualquier lugar, por eso lo que correspondía era designar a la Fiscalía Oriente, considerando su calidad de trabajo en la complejidad del asunto para que lo conduzca. Eso es lo que en principio estamos indagando, un posible caso de obstrucción a la investigación”, agregó Valencia en ADN.

Frente a este proceso, la alcaldesa Evelyn Matthei de Providencia reveló que descartó a Itelecom en su minuto y aseguró que “aquí hay protección de políticos, hay corrupción dentro de la fiscalía, hay corrupción de alguna manera de gente que se puso de acuerdo. Esto es uno de los escándalos mayores que he visto y espero que hayan sanciones ejemplificadoras”.