Cecilia Pérez acusa mentiras y le responde al Gobierno por la responsabilidad de la U

3 de Mayo de 2023

La directora de Azul Azul desmintió algunas faltas que La Moneda le asigna a su concesionaria en el clásico universitario que terminó suspendido por serios incidentes.

De acuerdo a la ley y la reacción que tuvo el Gobierno después de los graves incidentes que terminaron con la suspensión del clásico universitario 196, Universidad de Chile como organizador del espectáculo debe asumir responsabilidades respecto a lo ocurrido. Es más, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que la concesionaria Azul Azul cometió siete faltas graves a la norma.

La mala cobertura y calidad de las cámaras de seguridad, la ausencia de megafonía, la operatividad de los guardias de seguridad que fallaron para controlar el ingreso de elementos prohibidos, la ausencia del jefe de seguridad, el sistema de control de acceso e identidad que no funcionó al 100% y la obstrucción de las vías en el acceso sur del Estadio Ester Roa son las irregularidades que detectó la autoridad y que fueron comunicadas desde La Moneda.

Al respecto, Cecilia Pérez, directora de Azul Azul, defendió la organización del encuentro frente a Universidad Católica que se reanudará, sin público en las tribunas, en fecha por confirmar desde los 32 minutos.

“Son lamentables las declaraciones del subsecretario. El enemigo no es la U ni los clubes de fútbol, sino que los delincuentes que cobardemente se encapuchan para cometer delitos dentro de los estadios. Tenemos la tranquilidad de haber cumplido con la ley y lo que solicitó la Delegación Presidencial del Biobío. Se nos solicitaron 350 guardias y tuvimos 357, uno cada 60 personas. Hay cosas que son innegables como los fuegos de artificio dentro del recinto, eso no lo vamos a negar. El sentido común es la ley, ¿no debería estar el Ministerio del Interior que tiene el mandato legal de que no se comercialicen estos artefactos?“, dijo.

Pérez acusa mentiras

“Es mentira que el jefe de seguridad no estaba. Siempre se mantuvo desde antes del partido hasta que terminó en la cabina de seguridad. Yo me pregunto dónde estaba el Delegado Presidencial dando tranquilidad a los hinchas. Yo le respondo: al lado mío viendo el partido… Si las cámaras tienen mala calidad, por qué se sigue jugando ahí. Si es un recinto público, por qué no han existido los recursos públicos para modificar esa central de cámaras. Nuevamente tirando la pelota donde no corresponde. Con sus declaraciones, los delincuentes quedan felices“, agregó la dirigente estudiantil.

“Lo que se está viviendo en los estadios, no es ni más ni menos de lo que viven todos los chilenos. El subsecretario puede estar muy tranquilo porque día y noche tiene Carabineros resguardando su seguridad. ¿Pueden tener los chilenos esa seguridad? La respuesta es no”, concluyó Pérez.