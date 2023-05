Apedreo a automovilistas en carreteras: los cuatro casos más emblemáticos

22 de Mayo de 2023

El apedreo masivo a vehículos en el Acceso Sur, trajo a la palestras otros casos emblemáticos.

El pasado viernes, cerca de 30 automovilistas fueron víctimas de apedreos en la autopista Acceso Sur, región Metropolitana, quienes se acercaron a un peaje cercano y cortaron el tránsito, a la espera de Carabineros.

Ante este hecho, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas detalló que “para hacer frente a este tipo de actos vandálicos que se producen en nuestras autopistas, estamos trabajando en la mesa que encabeza la Subsecretaria de Prevención del Delito, junto a Carabineros, las sociedades concesionarias y otros servicios del Estado para prevenir y mitigar delitos como encerronas, asaltos, clonación de patentes, entre otros”.

Esta situación hizo que se recordaran otros hechos similares, que tuvieron graves consecuencias, incluso fatales, para sus víctimas.

La muerte de Andrea Urrejola

El 10 de marzo de 2012, la periodista Andrea Urrejola falleció tras recibir una piedra de gran tamaño en el pecho, luego que el vehículo donde se movilizaba, manejado por su esposo, transitaba por un paso sobre nivel.

El hecho ocurrió en la Ruta 5 Sur, la altura del paso sobre nivel Las Mercedes, Requínoa, donde la mujer recibió un proyectil de 4 kilos de peso, falleciendo a los pocos minutos.

Por esta situación, Autopista del Maipo fue condenada a pagar $610 millones a la familia de la mujer, mientras que nunca se pudo encontrar al responsable de su muerte.

El accidente de Karina Maureira

En junio de 2007, Karina Maureira fue internada de gravedad, luego de recibir un piedrazo en el rostro, cuando se movilizada por la caletera de Américo Vespucio, altura de Terminal Pesquero.

La víctima fue atacada por dos antisociales, quienes le lanzaron una piedra por el vidrio delantero de la puerta derecha, impactando de lleno en su cara, resultando con la pérdida de seis piezas dentales y el robo de sus pertenencias.

Producto de este hecho, fue detenido un adolescente de 16 años, quien fue reconocido por la diseñadora de 31 años.

La travesía de Nancy Herraz para obtener justicia

Nancy Herraz y su esposo Pedro Betancourt transitaban por la Autopista del Sol en 2004, cuando la mujer recibió un piedrazo en el rostro que la tuvo internada y que hizo que debieran gastar hasta 50 millones de pesos para poder recuperarse, lo que incluyó una intervención quirúrgica para ubicar una placa de titanio en su cara.

La pareja relató en 2013 que, a pesar de recurrir a la Justicia, aún no logran que la empresa concesionaria se haga responsable del accidente.

“Cuando ocurrió el accidente y mi señora llegó a atenderse en un centro de salud, un gerente de la empresa se me acercó y me ofreció una cifra irrisoria. Le dije que con eso no alcanzaba ni para pagar un día de cama y me aseguró que si hacíamos una demanda no íbamos a lograr nada… Y efectivamente, así fue. Nos han hecho un daño y no encuentro explicación”, dijo Pedro Betancourt a Buenos Días a Todos.

El emblemático caso de Gladys Valk

El caso más emblemático es el ocurrido en 2002 en la Ruta 5 Sur, donde Gladys Valk, de 27 años quedó con severos daños neurológicos producto de las pedradas recibidas en la cara cuando se trasladaba por la carretera en un vehículo junto a su hijo.

El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó a la concesionaria a pagar 87 millones a la familia como indemnización, mientras que el autor del hecho fue declarado inimputable, tras presentar demencia.