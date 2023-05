El testimonio de hija de nochero asesinado en Ruta 78: “Vino a trabajar por 40 mil pesos”

23 de Mayo de 2023

"Cuando nosotros llegamos no tenía nada, estaba solo con su pantalón botado en el suelo. Llegué yo primero, incluso llegué antes que sus propios jefes, que el propio tipo que lo vino a dejar aquí botado”, cerró.

La hija del trabajador asesinado en Cerrillos, cuyo cuerpo fue encontrado en la Ruta 78 a un costado de la Autopista del Sol, entregó detalles de la labor que cumplía su padre en el lugar.

Y es que el hombre de 51 años habría sido atacado cuando se desempeñaba como nochero, mientras que su hija dio cuenta de que no se cumplían las medidas laborales para realizar esta labor.

“Ayer le ofrecieron un trabajo, y este ‘amigo’ empleador le ofreció venir a cuidar la máquina que estaba en la mitad de la autopista, completamente ilegal, no tenía ayuda, no tenía agua, no tenía absolutamente nada”, expresó a la prensa.

En esta línea, indicó que el hombre “estuvo solo durante la noche cuidando una máquina la cual realmente no creo que necesite algo que tenga que cuidarse. Vino ayer por 40 mil pesos, vino a trabajar”.

“Hasta las una de la mañana, según sus jefes, él había mandado un audio, porque se reportaba cada una hora para decir que todo estaba bien, de que se le habían metido a robar, que habían unos tipos y eso fue lo que supimos”, detalló.

