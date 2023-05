Acusado por crimen del nochero en Cerrillos vendió en $30 mil el celular que le robó

24 de Mayo de 2023

El sujeto fue acusado de golpear a la víctima con un objeto contundente, lo que le provocó la muerte en el mismo lugar.

Compartir

En horas de este miércoles será formalizado el sujeto acusado de asesinar en la víspera a un trabajador que cuidaba unas máquinas en la comuna de Cerrillos, a quien le robó su teléfono celular.

El individuo fue detenido en horas de la noche del martes por efectivos del OS9 de Carabineros, por ser el autor material del crimen cometido a un costado de la Ruta 78, más conocida como la Autopista del Sol.

Identificado como Roberto Ortiz Córdova, de 31 años, el individuo fue acusado de golpear a la víctima con un objeto contundente, lo que le provocó la muerte en el mismo lugar.

A continuación, procedió a robarle el teléfono celular al hombre que yacía en el suelo. Con posterioridad, el sujeto vendió el aparato en 30 mil pesos, según precisó la policía uniformada.

El delincuente también le robó a la víctima la mochila que portaba, la que no ha sido encontrada por los efectivos de Carabineros.

Al sujeto detenido por los efectivos del OS9 de Carabineros se le incautaron sus zapatillas y un buzo, los que serán periciados para buscar elementos de prueba que confirmen su autoría del crimen.

40 mil pesos

La víctima del crimen había aceptado cuidar durante la noche una maquinaria al costado de la Ruta 78, por lo que cobraría 40 mil pesos, según contó a la prensa su hija.

La mujer reveló que el día lunes “le ofrecieron un trabajo, y este ‘amigo’ empleador le ofreció venir a cuidar la máquina que estaba en la mitad de la autopista. Completamente ilegal, no tenía ayuda, no tenía agua, no tenía absolutamente nada“, se quejó.

Reveló que “cuando nosotros llegamos no tenía nada, estaba solo con su pantalón botado en el suelo. Llegué yo primero, incluso llegué antes que sus propios jefes, que el propio tipo que lo vino a dejar aquí botado“, aseguró la hija de la víctima.