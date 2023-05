PDI encuentra dos personas enterradas bajo concreto en Arica: serían víctimas del Tren de Aragua

25 de Mayo de 2023

El Ministerio Público recalcó que hay certeza de que se encontrarán más cuerpos correspondientes a víctimas del Tren de Aragua.

El Ministerio Público confirmó el hallazgo, por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), de dos cuerpos enterrados bajo concreto en el cerro Chuño de Arica.

Y es que estos cadáveres fueron encontrados por miembros de la Brigada Antinarcóticos y la Brigada de Homicidios de la policía civil, en el marco de una investigación contra Los Gallegos, el brazo armado del Tren de Aragua en el norte del país.

El fiscal regional Mario Carrera indicó a radio Biobío que los autores de estos hechos estarían detenidos, por lo que solo falta la identificación de los cuerpos.

“De corresponder a las identidades que nosotros buscamos, tendríamos incluso a los autores ya en prisión preventiva por otros homicidios y por otras causas”, puntualizó.

El persecutor detalló que “en el marco de la investigación, nosotros habíamos determinado un lugar donde presumiblemente había dos cadáveres, habíamos realizado una búsqueda previa en los meses anteriores, sin frutos, pero seguimos investigando y hoy por fin pudimos dar con esos dos cadáveres”.

Junto con ello, el representante del Ministerio Público recalcó que hay certeza de que se encontrarán más cuerpos correspondientes a víctimas del Tren de Aragua.

“Desgraciadamente no son los últimos cadáveres que estamos buscando. Sabemos que podría haber más, no este lugar en particular, pero si en el cerro Chuño”, sentenció.