“Comportamiento distinto y más agresivo” del virus sincicial inquieta a las autoridades

3 de Junio de 2023

Este es otro de los efectos de la pandemia que tiene a tope las urgencias pediátricas del país.

Compartir

La situación es crítica a nivel país por los virus respiratorios. El Colegio Médico de Chile (Colmed) está haciendo un llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes ante el aumento exponencial de las enfermedades respiratorias que están afectando mayormente a lactantes y niños. Se ha pedido adelantar o extender las vacaciones, regresar a clases online en algunas zonas y por ahora todo está en evaluación.

Uno de los virus que más ha impactado en las urgencias pediátricas es el sincicial tanto así que el Gobierno ha fortalecido la red de salud en el Sistema de Atención Primaria, extendiendo la jornada de los Servicios de Urgencia y también en la red de mayor complejidad hospitalaria.

“Estamos justamente en los momentos de alza de transmisión de los virus respiratorios. Hemos estado viendo un aumento muy importante de circulación del virus sincicial; un virus que afecta predominantemente a los niños pequeños y que ha cambiado su comportamiento después de la pandemia”, dijo la ministra Ximena Aguilera de Salud.

“Los niños no tuvieron oportunidad de tener contacto con este virus, por lo que la inmunidad ahora está muy baja. Por eso estamos viendo un comportamiento más agresivo, que no es distinto a lo que se vio en el hemisferio norte”, complementó la secretaria de Estado.

Recomendaciones ante el virus sincicial

“Este virus no tiene tratamiento específico, pero nosotros tratamos las complicaciones de los niños, además de que se produce mucha hospitalización. Lo que podemos hacer es cortar la cadena de contagio, usando mascarilla, evitar que los niños pequeños y particularmente los lactantes estén en lugares aglomerados, mantenerlos en un cierto aislamiento, que las personas con síntomas no se acerquen a los niños y no enviar a los niños enfermos a las salas cuna, jardines infantiles y escuelas”, explicó Aguilera en CHV.

“No es necesario presentar certificado médico para un niño que está con un cuadro febril; basta con quedarse en la casa”, cerró en relación a esta facultad que ahora tienen los padres para justificar las inasistencias de sus hijos a clases frente a los problemas respiratorios.