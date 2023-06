Paula Daza recuerda a Izkia Siches: “Nos trató de infelices en el momento más difícil de la pandemia”

10 de Junio de 2023

Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, donde cuestionó el manejo del Gobierno ante la crisis de virus respiratorios y de paso recordó a los críticos de su gestión, como Izkia Siches, en ese entonces presidenta del Colegio Médico.

En entrevista con radio Biobío, la otrora integrante de la campaña de José Antonio Kast, indicó que “como lo hemos dicho nosotros y lo han dicho varios expertos, la situación con respecto a los virus respiratorios es muy crítica. Particularmente por el aumento importante que tenemos de virus respiratorio sincicial. Y lo que hace es afectar principalmente a los niños más chiquititos, menores de tres y cuatro años. Y son ellos los que tienen hoy día en una situación bastante compleja a la red de salud, desde el punto de vista de necesidades y camas críticas UTI para pediatría”.

En esta línea, Daza precisó que “la campaña de invierno por parte de la Subsecretaría de Redes partió tarde” y de paso apuntó a Fernando Araos, recalcando que “la responsabilidad de la preparación de la red asistencial es de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Es la función del subsecretario de Redes Asistenciales hacerse cargo de la red, tener una red preparada. Siempre en la preparación de las campañas de invierno es importante la Subsecretaría. Redes Asistenciales analiza el año anterior, por ejemplo”.

Consultada sobre una eventual comparación entre las gestiones de la administración Piñera y Boric, en materia de salud, Paula Daza señaló que “en el periodo en que estuvimos nosotros, algunos actores politizaron el tema de salud. No todos, algunos sí politizaron y creo que lo que no tenemos que hacer hoy día es politizar esta situación crítica”.

En este punto, la ex subsecretaria disparó contra Izkia Siches, aseverando que “la ex presidenta del Colegio Médico, en los momentos más difíciles de la pandemia, ella habló de nosotros, que éramos unos infelices. Creo que no es la forma que uno debiera tratar a personas que están viviendo una situación así de difícil. El ex subsecretario Cuadrado, que era miembro del Colegio Médico también, cuando sacamos el pase de movilidad, él habló de que éramos unos criminales”.