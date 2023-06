Lo que se sabe de la fuga de ex sargento acusado de parricidio frustrado en Valdivia

19 de Junio de 2023

La víctima mostró su angustia a través de un video en redes sociales y aseveró que la "justicia de mierda en Chile de nuevo me falló".

Carabineros de Valdivia inició una investigación interna a raíz de la fuga desde una tenencia de un ex sargento que estaba detenido por parricidio frustrado, a la vez que estableció un resguardo permanente para la víctima y su familia.

El escape de Luis Antonio Mancilla Garrido desde la tenencia Los Jazmines, donde se encontraba cumpliendo prisión preventiva, se produjo la tarde del sábado. Una vez confirmado el hecho, la policía uniformada emitió una alerta a nivel nacional.

“Se pusieron los antecedentes a disposición del Ministerio Público y se inició una investigación interna para esclarecer la dinámica de los hechos”, señaló Carabineros a través de un documento.

De acuerdo a la información disponible sobre el caso, Macilla estaba recluido en la Tenencia Los Jazmines, tras ser formalizado como autor de parricidio frustrado en noviembre de 2020, luego de que atentara contra tanto contra su ex pareja como contra sus dos hijos.

“Muerta de miedo”

Por su parte, la víctima aseguró sentirse atemorizada por ella y por sus hijos tras la fuga de su agresor.

“Me acabo de enterar de que la persona que hace dos años y medio viajó a matarme junto a mis pequeños hijos, se escapó. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque estoy aterrada. Muerta de miedo, otra vez”, aseveró Yanet León en un video que subió a sus redes sociales.

“Necesito que lo encuentren. Carabineros no se ha comunicado conmigo, mandaron a una patrulla a cuidarme mi casa, pero no puedo ir a comprar, mis hijos los tengo escondidos, obviamente por razones de seguridad, no puedo decir dónde. Tengo un pánico tremendo porque esta justicia de mierda en Chile de nuevo me falló“, dijo la angustiada mujer.

El 5 de noviembre de 2020, el ex sargento de Carabineros viajó hasta la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Biobío, donde le prendió fuego al auto de la familia, que estaba estacionado en la única salida que tenía la vivienda.

La víctima sufrió quemaduras en su rostro cuando trataba de apagar el fuego, mientras que Mancilla fue detenido días más tarde en la comuna de Río Bueno.