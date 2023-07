Monsalve y la nueva Política de Migración: “No habrá perdonazo, estamos haciendo lo que otros no hicieron”

7 de Julio de 2023

Los cambios que presentó el Gobierno en esta materia fueron cuestionados por la oposición, dichos que motivaron la respuesta del subsecretario del Interior.

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, defendió la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME) que el Gobierno oficializó esta semana. La iniciativa que, según La Moneda, busca promover una migración ordenada, segura y regular y fomentar “la integración armónica de los migrantes” generó reacciones en sectores de la oposición que no están convencidos de este método de control.

“Ha habido la intención de instalar la idea de la vinculación de que el empadronamiento es como una regularización. Por lo menos he leído algunas opiniones, algunos han hablado de perdonazo. El Gobierno lo ha dicho con mucha claridad, no habrá un proceso de regularización masiva, no habrá un perdonazo“, expresó Monsalve.

Estamos haciendo lo que otros no hicieron. Controlar la frontera y respecto a quienes entraron de manera irregular, tener identidad para garantizarle seguridad al país”, enfatizó el subsecretario.

“El empadronamiento permitirá identificar a 150 mil personas que han entrado a Chile por denuncias y autodenuncias que están en situación irregular en Chile. No vamos a regularizar a nadie que no tenga posibilidades de ser un aporte real para el país, que no tenga posibilidad de integración laboral real o que no tenga vínculo con algún familiar”, profundizó la autoridad.

Las claves de la Política Nacional de Migración y Extranjería

Fortalecer las capacidades del Estado en la gestión interna y documentación de la población extranjera para garantizar la regularidad de las personas, es decir, normalizar el funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones, a través de los trámites que le competen.

Gestión de fronteras para la regulación y orden de los flujos migratorios emergentes, dada la presión que recibe el país en el contexto de la mayor crisis migratoria que ha vivido la región.

Lo que viene para la PNME

Entre las medidas de aplicación inmediata destaca el Empadronamiento Biométrico, el Comité Interinstitucional para la materialización de expulsiones, el desarrollo e implementación de plan de fortalecimiento de capacidades locales y regionales para municipios que se han visto afectados por el incremento de llegada o tránsito de personas migrantes y el plan de fortalecimiento de la matrícula educativa.