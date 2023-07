Autos nuevos tendrían alza en sus precios de hasta 20%

27 de Julio de 2023

La decisión del Gobierno de adelantar la implementación de la norma Euro 6C tendría consecuencias en el stock y los precios de los vehículos nuevos.

La Asociación Nacional Automotriz (ANAC) advirtió que todos los autos nuevos del mercado podrían sufrir un alza en su precio de al menos un 20% si el Gobierno no retrasa la entrada en vigencia de la norma Euro 6C, que tiene por objetivo elevar los estándares de emisiones de los vehículos.

La norma Euro 6C tiene como finalidad reducir un 56% las emisiones de óxidos de nitrógeno y de material particulado emitidas por los vehículos livianos y medianos.

El problema radica en que, según anunció el Ministerio de Energía a través del Decreto Exento 149/2023 publicado el 21 de julio en el Diario Oficial, la norma Euro 6C se adelantó y debe comenzar a implementarse el 30 de septiembre de 2024.

Sin embargo, para ANAC la fecha correspondiente es a contar del 30 de septiembre de 2025.

En este sentido, ANAC manifestó su molestia ante la decisión del Gobierno, considerando como una acción “antijurídica que perjudica la reputación internacional de Chile como actor destacado del comercio internacional y daña sensiblemente a los compradores de automóviles, furgones comerciales, vehículos de trabajo, camionetas y demás vehículos livianos”, según declararon en un comunicado.

La implementación general de la norma consta de dos etapas: Euro 6B y Euro 6C, la primera ya comenzó con vehículos livianos y medianos desde el 30 de septiembre de 2022, pero la segunda fase requiere una mejora en la calidad de los combustibles en Chile, situación que aún no comienza.

Es por ello, que el gremio automotor aseguró que los plazos no se estarían cumpliendo y los vehículos no estarían disponibles para esas fechas, ya que uno de los requisitos, era una disminución en la cantidad de azufre en los combustibles, hecho que no se estaría realizando.

Sin stock de autos

Según indicaron desde ANAC, si no se realiza un cambio en la normativa para atrasar la implementación de la norma Euro 6C, no habría disponibilidad de casi la totalidad de camionetas y vehículos comerciales nuevos disponibles a la venta en Chile.

Debido a ello, la organización indicó que el precio de los autos nuevos podrían subir, al menos, un 20%, mientras que el 85% de los vehículos actualmente a la venta ya estarían vendidos, y estarían disponibles a partir del próximo año, por lo que habrá menos oferta.