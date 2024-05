Conscripto internado tras polémica marcha militar en Putre sufre amputación de mano

9 de Mayo de 2024

La también presidenta de la Corte Marcial detalló que el afectado es uno de los soldados que permanecen internados en el Hospital Militar.

Compartir

Jenny Book, ministra en visita de la Corte de Apelaciones que investiga la fatídica marcha de instrucción militar en Putre que le costó la vida a Franco Vargas, ratificó que uno de los conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco sufrió la amputación de una de sus manos.

La también presidenta de la Corte Marcial detalló que el afectado es uno de los soldados que permanecen internados en el Hospital Militar.

Book expresó desde Putre que “en el día de ayer (miércoles), a uno de los conscriptos se le amputó su mano y otro se mantiene en estado grave. Están ambos sedados en el Hospital Militar, en Santiago”.

Sobre su labor como ministra en visita, Jenny Book indicó que ya visitó las dependencias de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco, donde dialogó con los oficiales y los conscriptos que permanecen en la unidad militar.

“Llegué temprano al lugar y luego nos trasladamos a Pacollo, que es donde ocurrió el deceso del conscripto Vargas. Hice el recorrido y la caminata que hizo. Fui al lugar donde durmieron los conscriptos esa noche; vi los camarotes, los baños y el lugar donde se desplomó”, explicó la ministra.

Además –agregó- pudo conocer detalles del lugar “donde recibió la atención médica, que es un hospital de campaña, que es donde le realizaron reanimación y oxígeno. También tomé varias declaraciones que fueron muy provechosas”, dijo.

Tras ello, la ministra Book se trasladó al Centro de Atención Familiar (Cesfam) de Putre, donde efectuó algunas indagaciones y se reunió con los profesionales de la dirección médica del recinto.

La jueza sostuvo que hará todas las gestiones para que reunirse con las familias de los conscriptos que aún permanecen en Arica.

“Desde que asumí, en menos de 24 horas ya me desplacé hasta Arica y Putre. Es por eso quiero reunirme con ellos para entregarles la mayor cantidad de información porque creo que eso es importante y haré todo lo posible para que esto sea transparente. No es que la justicia militar no sea transparente; es que esta justicia militar está en el sistema antiguo, el cual es secreto. Pero dentro de ese secreto es posible informar y ser empático con la familia”, sostuvo.