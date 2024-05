8 de Mayo de 2024

El programa de conversación estaría intentando buscar contar con la versión de la actual pareja de Francisco Kaminski.

Los últimos capítulos de Podemos Hablar han estado marcados por el bullado quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski, por lo que varios rumores apuntan a que Chilevisión estaría negociando para tener a la tercera en discordia, Camila Andrade, como invitada.

Con anterioridad, se pudieron ver las controversiales confesiones de la ex Mekano sobre su mediático quiebre matrimonial con el periodista. Casi una semana vino el turno del locutor radial, quien generó gran controversia con sus declaraciones. Esto, ya que su versión no logró convencer a la audiencia, quienes no dudaron en reaccionar con memes y disgusto en redes sociales.

A raíz de todo esto, los productores del programa estarían planificando sumar a la modelo en cuestión, para tener la historia contada por todos sus protagonistas.

El acuerdo que Camila Andrade estaría negociando con Podemos Hablar

El conductor de Podemos Hablar, Julio César Rodríguez, pronto tendría que prepararse para entrevistar de manera inédita a Camila Andrade.

Según consignó El Filtrador, el programa estaría intentando llegar a un acuerdo con la actual pareja de Kaminski, para que cuente su versión de la ruptura.

Esto, ya que ella se vio muy perjudicada tras ser acusada en redes sociales de ser la tercera persona causante del quiebre entre ambos.

“Podemos Hablar estaría negociando con ella para tenerla en el programa”, expuso el medio citado.

Junto con esto, el sitio aclaró que, de llegar a un acuerdo con Andrade, el capítulo no será emitido este fin de semana. Esto, ya que el episodio de este viernes 10 de mayo ya tiene a todos sus invitados confirmados.

“Este lunes ya se grabó un episodio que tuvo a Patricia Maldonado, Leo Caprile, Maikel Pérez Jackson, personaje del humorista Christian Henríquez; y la periodista de Contigo en la mañana, Daniela Muñoz”, informaron.

Finalmente, se especula que Camila Andrade estaría pidiendo el mismo monto que Francisco Kaminiski, un poco menos de lo que se le pagó a Carla Jara. Esto significaría para Chilevisión, un desembolso de alrededor de 10 millones de pesos para cerrar con esta polémica historia.