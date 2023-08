Los detalles del robo que afectó a la Dirección de Vialidad del MOP en Antofagasta

7 de Agosto de 2023

Desconocidos se llevaron seis computadores y diez mil pesos, según confirmó Carabineros durante la mañana de este lunes.

Un nuevo robo de computadores y dinero en efectivo afectó a una oficina gubernamental, esta vez en la Región de Antofagasta, en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo a la información que se conoce del hecho, los primeros indicios de lo ocurrido los descubrieron los propios funcionarios del MOP, a primera hora de la mañana de este lunes.

Según declaró el seremi Pedro Barrios, la primera señal del robo en las dependencias del MOP de Antofagasta fue la puerta de un refrigerador que estaba abierta.

Los artículos robados corresponden a seis computadores, uno de ellos corresponde a una funcionaria y los otros cincos pertenecen al MOP.

Barrios, en tanto, relató que los equipos contienen información de construcciones menores y pesaje, junto con confirmar que está todo respaldado, ante cualquier duda de sus superiores o de la investigación que comenzó a primera hora el Labocar junto con el OS9 de Carabineros.

“Se descubrió que alguien ingresó por la parte posterior forzando la cerradura de la puerta, rompiéndola y haciendo algunos otros daños de ingreso”, confirmó el seremi.

“Robaron cuatro computadores en el piso de arriba y en el primer piso revolvieron varios cajones, sacaron una cantidad de recursos menores de una caja que estaba sobre un escritorio, con no más allá de 20 mil pesos y se robaron dos computadores más”, agregó la autoridad en conversación con Timeline.

Dudas con las alarmas en el MOP

Las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad han sufrido otros hechos del mismo tono en ocasiones anteriores.

A raíz de eso es que se han tomado diversas medidas como la instalación de una reja y de alarmas que no están cumpliendo su función.

“Estamos revisando qué dice el sistema de alarma, que no sonó. No sabemos por qué no fue activada”, indicó la autoridad local.

Qué dijo Carabineros

El coronel de Carabineros, Álvaro Muñoz, detalló que “a primera hora recibimos información de las personas encargadas de estas dependencias, de la Dirección de Vialidad, dependiente del MOP, que al ingresar se percataron que aparentemente desconocidos habrían ingresado“.

En el detalle, el uniformado precisó que “existen algunos elementos que permiten eventualmente describir la ocurrencia de estos hechos mediante el escalamiento de una reja perimetral adyacente y luego accediendo al interior de los patios traseros“.

“Se hace un escalamiento aparentemente, mediante el uso, valga la redundancia, de una escalera, que comunica con una ventana de un baño de un segundo piso, y desde este recinto acceder a distintas oficinas donde son sustraídos en definitiva seis computadores y la cantidad de dinero en efectivo de 10 mil pesos“, cerró.