Solo daños menores: La Moneda decreta emergencia preventiva tras llegada de río atmosférico a zona centro-sur

19 de Agosto de 2023

Hasta ahora el hecho de mayor incidencia fue un deslizamiento de tierra que dejó una persona atrapada en su vehículo en Viña del Mar, la cual posteriormente fue rescatada.

Compartir

Carolina Tohá, ministra del Interior, entregó un balance sobre la llegada del río atmosférico a la zona centro sur del país, destacando que solo se han registrado daños menores en zonas focalizadas.

Tras ser parte de una reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), Tohá expresó que el sistema frontal “se ha comportado de la manera esperada” y que tras su arribo al sur de Chile “ha ido progresivamente a regiones de la zona central”.

Si bien se espera que las lluvias vayan en aumento con el correr de las horas, la secretaria de Estado recalcó que “por ahora no hemos tenido mayores daños, solo situaciones menores”.

Hasta ahora el hecho de mayor incidencia fue un deslizamiento de tierra que dejó una persona atrapada en su vehículo en Viña del Mar, la cual posteriormente fue rescatada.

“En la Región del Biobío, y en Santa Juana, en distintos sectores y villas han habido deslizamientos menores que van a ser enfrentados por cuadrillas municipales y la Delegación Regional y de las delegaciones provinciales están disponibilizando apoyos en casos que fuera necesario. En la comuna de Talcahuano tuvimos una remoción en masa, pero se situó en un cerro en el sector de Balmaceda, en donde no había ni personas ni viviendas, así que no hay infraestructura de interés”, detalló la ministra del Interior.

Carolina Tohá dejó en claro que se decidió decretar emergencia preventiva, que “es un estado que es previo al Estado de Catástrofe que esperamos que no tengamos que declarar y no hemos todavía tenido requerimiento de ninguna de las cosas que nos habilita esta Emergencia Preventiva, sin embargo la vamos a decretar para que en caso que se necesite esté disponible y no tengamos ninguna demora en esa capacidad de reacción”.