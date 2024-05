VIDEO – House of the Dragon lanza tráiler oficial y fecha de estreno de su segunda temporada

16 de Mayo de 2024

El servicio de streaming publicó el adelanto definitivo de la segunda entrega.

Compartir

¡Atención fanáticos! La plataforma MAX anunció la fecha de estreno en la que estará disponible la serie House of the Dragon 2. Pero esto no queda ahí, porque también compartieron el tráiler oficial, en el que se pueden ver reveladoras imágenes que anticipan una épica batalla entre sus protagonistas.

Los acontecimientos que aparecen en el avance, se sitúan 200 años antes de lo que ocurrió en la aclamada Game of Thrones. Allí se ve que se desatará una guerra civil entre el bando Negro (Rhaenyra y Daemon Targaryen) y los Verdes (Alicent Hightower y sus hijos, Aegon y Aemond) tras el fallecimiento del rey.

“Decide tu bando”, escribió MAX junto a un video.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

House of the Dragon se estrenará el próximo 16 de junio de 2024 en el catálogo de MAX. Mientras que en esta temporada veremos cómo Daemon y Rhaenyra levantarán las armas contra su propia familia por el Trono de Hierro.

Por otro lado, ya se conoce que la segunda entrega contará con un total de ocho capítulos que serán transmitidos semanalmente todos los domingos.

Estas son la fechas en las que saldrán los capítulos: