“Quedé inconsciente”: las consecuencias que sufrió el taxista que fue chocado por Pablo Mackenna

27 de Septiembre de 2023

José Miguel Pinto, de 61 años, aseguró que hasta hoy sufre las secuelas tras el accidente provocado por el escritor, quien venía conduciendo en estado de ebriedad.

El taxista que sufrió un choque por parte de Pablo Mackenna el pasado 19 de agosto en Las Condes, aseguró que todavía sufre las secuelas del accidente.

José Miguel Pinto, de 61 años, aseguró, además, que el ex rostro de televisión, quien conducía en estado de ebriedad, no le prestó ayuda alguna. “Sigo choqueado por todo lo pasado“, manifestó Pinto sobre lo ocurrido en conversación con LUN.

La víctima de este hecho reveló que “no tengo licencia médica ahora. Los exámenes dicen que estoy bien, pero no me siento así“.

“Estoy afectado psicológicamente. He llegado al punto de llorar por todo esto“, agregó, momento en que relató que “al ir a la clínica a tramitar mi licencia, iba aterrado, agarrando la manilla del auto. Lo único que quería era llegar pronto y no tener otro accidente“.

Pablo Mackenna no prestó ayuda

José Miguel Pinto recalcó que “por parte del conductor de la camioneta no recibí ninguna asistencia. Después supe que era Pablo Mackenna“, insistiendo que “no prestó ayuda en ningún instante“.

Sobre aquella noche, rememoró que “iba a pasar con luz verde y en ese instante, como los vidrios laterales estaban mojados producto de la intensa lluvia, solamente vi unas luces y sentí el fuerte impacto de un choque“.

“Quedé inconsciente de inmediato. Desperté con la sirena de los Bomberos, cuando ya estaban tratando de sacarme del auto”, añadió.

El taxista detalló que “no tengo lesiones en los huesos, solo lesiones internas“, porque “la mayor parte del golpe fue con el airbag, que me pegó en el centro del pecho. Todavía siento dolor en la parte toráxica y no puedo levantar peso“

El taxista anunció que contactó a un abogado para ver el tema laboral.