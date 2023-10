Santiago 2023 ¿Cuál es el aporte a las ciudades donde se realizarán las competencias deportivas?

11 de Octubre de 2023

Experta de CIUDHAD analiza el aporte urbano de esta cita, en el ámbito del turismo, transporte, la accesibilidad universal entre las veredas y los buses, entre otros.

El próximo 20 de octubre se inauguran los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 en Santiago, un evento inédito en nuestro país y que congregará a 6.909 atletas de 41 delegaciones y la presencia de 1.927 para-atletas de 33 naciones.

Asimismo, se estima la entrada de más de 90 mil personas al país, de los que se espera un consumo en los diversos servicios turísticos, generación de residuos, aumento en los traslados y transporte. En definitiva, el movimiento será intenso.

Transporte

“El transporte es una dimensión significativa para el funcionamiento de los Panamericanos y Parapanamericanos. En el caso de Santiago, el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) ha definido varias líneas de acción para mejorar la movilidad de deportistas, delegaciones y asistentes”, analizó Beatriz Mella, directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, el Hábitat y la descentralización de la Universidad Andrés Bello (CIUDHAD).

La doctora en planificación urbana, además, destacó que, en cuanto a infraestructura, “ha definido un plan de renovación de paradas, especialmente en lo que se refiere a mejoras en la iluminación, principalmente, en los entornos del Estadio Nacional, corredor Grecia (entre estaciones Irarrázaval y Pedro de Valdivia) y entornos de la Villa Panamericana en Cerrillos”.

Otro tema fundamental, subrayó la experta, “es la mejora significativa de la accesibilidad universal entre las veredas y los andenes para acceder a los buses, para disminuir las barreras de acceso y uso a este modo de transporte. Además, el DTPM ha reforzado la utilización de soportes de información, paneles, indicaciones de acceso, uso de aplicaciones e información en tiempo real para mejorar la entrega de información a usuarios y la experiencia de viaje”.

A la habilitación de nuevas vías priorizadas en ejes relevantes entre la Villa Panamericana y el Estadio Nacional (Gabriela, Carlos Valdovinos y PAC), se suma la mantención y mejoramiento de las rutas existentes.

“Para los eventos relevantes, que cuentan con mayor cantidad de personas en momentos críticos, también se ha considerado un aumento de la frecuencia de recorridos y ciertos desvíos en puntos críticos, lo que ha sido planificado de manera conjunta con la Corporación Santiago 2023, para reforzar las rutas de deportistas y asistentes a los eventos”, dijo la académica de la U. Andrés Bello.

Ciudades estresadas

Ante este intenso movimiento que tendrán las ciudades por este evento deportivo, ¿cómo deberían ordenarse las ciudades en los días hábiles, cuando ya por la rutina diaria el ámbito urbano ya se siente colapsado?

La directora de CIUDHAD aclaró que “el transporte público juega un rol fundamental. Es relevante que los eventos y la mayor parte de los deportistas estén ubicados accesiblemente tanto a sistema de metro como buses de transporte público”.

Sin embargo, es inevitable que la ciudad se “estrese” en cuanto al funcionamiento del sistema por una serie de eventos a los que la ciudad no está acostumbrada.

“Debemos recordar la naturaleza del evento, la manera también en que los juegos panamericanos pasan a formar una narrativa colectiva respecto a la importancia del deporte, de la actividad física, y del cuidado de la salud es algo que en el mediano y largo plazo es más significativo que el eventual ‘colapso’ por la suma de las actividades”, manifestó.

En cuanto a la preocupación por la cantidad de residuos (basura) se acumule, Mella fue categórica: “Los municipios debieran ya estar trabajando en planes de recolección de basura estratégicos luego de los eventos masivos, lo que debiera estar siendo coordinado en conjunto con la Corporación Santiago 2023”.

Aportes positivos de los Panamericanos y Parapanamericanos

La experta explica que “el legado positivo de estos eventos puede ser la infraestructura, la inversión urbana, las transformaciones locales producto del evento deportivo. En general, el legado es resultado de una planificación exitosa no sólo de los juegos o el evento deportivo, sino que la posibilidad de significar estas transformaciones para suplir las necesidades de la población ya sea de equipamientos deportivos, mobiliario urbano, infraestructura de transporte, entre otros”.

Ejemplos de buenos legados para las ciudades anfitrionas fue Toronto 2015, donde, similar a lo que se ha hecho en la actualidad en el caso de Santiago, se construyó una villa panamericana que aloja a los deportistas.

También está el caso de Guadalajara 2011, donde el legado se enfocó en la generación de infraestructura deportiva, que permitieron en el tiempo mejorar las condiciones de acceso y calidad para la población, además de los deportistas.

Pero también hay administraciones que han fallado en generar legados de calidad después de estos eventos. “El caso de Rio de Janeiro 2016, es un caso reciente y polémico de la construcción de infraestructura urbana que no sólo falló en mejorar las necesidades de la población, sino que, por el contrario, incrementó la sensación de inseguridad, la criminalidad y las desigualdades en cuanto al acceso a recintos deportivos de la población más vulnerable”, detalló la académica UNAB.

La experta de CIUDHAD agregó algunos aportes que se pueden esperar a largo plazo:

1.- Una mejora significativa en los equipamientos deportivos de las ciudades que actúan como anfitrionas del evento. “Eso puede que sea lo más evidente, pero no es menor, considerando que no siempre el presupuesto en equipamiento deportivo tiene toda la priorización que merece. La adecuación y mejoras en este tipo de infraestructura puede seguir siendo utilizada para fines no sólo deportivos, sino que culturales, musicales, y otros propósitos a nivel local comunitario.

2.- Planes de movilidad

3.- Infraestructura de transporte.

4.- Proyectos de viviendas como es el caso de la Villa Panamericana. “Este es uno de los grandes aportes y gran legado de estos juegos. No sólo va a poder alojar a los deportistas y sus delegaciones, sino que es un proyecto que ha considerado la calidad de las viviendas, la calidad del espacio público en el primer nivel de la calle y la accesibilidad de este complejo de viviendas al sistema de transporte público.

5.- Visibiliza las ciudades, atrayendo nuevos capitales y economías que giran en torno a estos eventos. Tanto la exposición como el turismo y la inversión de capitales pueden ser reconocidos como ventajas de estos eventos.

6.- Perfilan a las ciudades como espacios para el desarrollo de la actividad física, resignificando el deporte y espacios de bienestar.