Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC): cómo es el nuevo sistema que propone Fonasa

21 de Noviembre de 2023

El director de Fonasa, Camilo Cid, explicó cómo operará esta modalidad de cobertura en salud que está incluida en la Ley Corta de Isapres.

Compartir

Actualmente se tramita en el Congreso, la Ley corta de Isapres propuesta por el Gobierno, la cual busca implementar el fallo de la Corte Suprema que ordena a las instituciones de salud previsional devolver los dineros extras cobrados en sus planes y que, además, contempla la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa.

Estas indicaciones fueron ingresadas por el ejecutivo el pasado 3 de noviembre, a las cuales les introdujo diversas modificaciones.

En entrevista con La Tercera, el director de Fonasa, Camilo Cid explicó que “los cálculos están hechos para que las personas puedan tener una cobertura similar a la que tienen en promedio en una isapre. Lo anterior, porque gran cantidad de la gente que está siendo recibida proviene de dichas instituciones y la idea es darles protección financiera”.

Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa

La autoridad, al ser consultada en el mismo medio si cree que la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa es una solución a la crisis, respondió que sí coopera en esta crisis y responde a la necesidad del gobierno y del Estado de hacerse cargo del problema que se está produciendo.

“Sin duda que la MCC puede ser una respuesta para esas inquietudes, y junto con eso, para la crisis de las isapres, en el sentido de que existe siempre la posibilidad de que alguna de ellas entre en insolvencia y gran cantidad de personas tenga que emigrar”, precisó Cid.

En relación a si lo anterior podría pasar, agregó que “es un esfuerzo que tenemos que hacer, hay ciertos plazos” y expuso que en el sistema de isapres -en caso de ocurrir algún problema- también tiene tiempos.

Además, sobre aquellas personas que necesitarán cambiarse y enfrentan una enfermedad de alto costo, Camilo Cid señaló que en las indicaciones ingresadas hay tres posibilidades de hacerlo: que Fonasa pueda dar continuidad a los tratamientos cuando está el GES activo, que sea un tratamiento CAEC activo, un problema de alto costo o que sea una resolución de la Superintendencia. “Ahí Fonasa tendría que asumir la continuidad de estos tratamientos, con las personas trasladadas a Fonasa, por supuesto”, añadió.

“Si las personas no usan el GES, ahí ya se generan otros problemas, pero sin duda que en una situación de emergencia tendríamos que analizar esos problemas en concreto, lo que estoy seguro es que el Estado no va a abandonar a las personas”, aseguró Cid.

Cobertura del MCC y el 7% de cotización de salud

El director de Fonasa, Camilo Cid, también informó que el asegurador público cubriría en promedio el 38% estando en la Modalidad de Libre Elección y de ahí en adelante serían las aseguradoras privadas las que cubrirían hasta llegar al 65%, para lo cual los afiliados tendría que pagar una prima adicional de entre $20 mil y $28 mil, dependiendo de la licitación de los seguros.

Por otro lado, aseguró que el proyecto de ley no supone mayores gastos fiscales al 7%, pues la entidad supone que la utilización de servicios no debería variar significativamente. No obstante, destacó que obviamente hay variaciones, pero controladas.

“Nosotros podemos suponer qué pasa si… (…) bueno, eso nos da ciertos parámetros en que se pueden mover estos efectos, pero a nosotros no nos parece realmente que debería ocurrir algo que haga que las personas utilicen más, tanto en enfermedad como en licencias médicas”, resaltó Cid.

Finalmente, detalló que no existe una proyección de las personas que podrían sumarse, pero que la inquietud se basa las personas que están en el grupo D (cuatro millones de personas), y en el grupo C (casi tres millones). Es decir, son cerca de siete millones de personas más las que se sumarían a Fonasa desde una Isapre y podría necesitar un aseguramiento de este tipo.