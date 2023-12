Ley Uber: cuáles son las nuevas condiciones para los conductores y qué respondió la empresa

5 de Diciembre de 2023

Uber inició una fuerte ofensiva contra el borrador de reglamento, ya que señalan que terminaría por "eliminar el 86% de los viajes".

En enero de 2024 entrará en vigencia la Ley 21.553, de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), que regula la actividad de las aplicaciones de movilidad como Uber, Didi y Cabify.

Tras ser promulgada en abril de este año, las autoridades del Ministerio de Transporte se encuentran elaborando el reglamento para la implementación de esta nueva normativa.

En este contexto, Uber inició una fuerte ofensiva contra el borrador de reglamento, ya que según señalan, los nuevos requisitos terminarían por “eliminar el 86% de los viajes”.

¿Cuáles son las nuevas condiciones para los conductores bajo la Ley Uber?

El vehículo deberá tener como mínimo una cilindrada de 1,4 litros.

Se debe tener un vehículo de antigüedad de máximo 7 años , es decir, que los autos que sean de antes de 2017 no podrán funcionar en las apps.

, es decir, que los autos que sean de antes de 2017 no podrán funcionar en las apps. Los conductores deben tener licencia clase A2 (profesional), que es la misma que tienen los taxistas.

(profesional), que es la misma que tienen los taxistas. Los vehículos deberán cumplir con las exigencias de seguridad, de antigüedad, técnicas y tecnológicas.

Solo se podrán utilizar vehículos cuyos dueños sean personas naturales.

Los conductores deberán estar inscritos en un registro electrónico a cargo de la subsecretaría de Transportes, no podrán registrar más de dos autos y podrán trabajar en la región donde se suscribieron.

La molestia de Uber con el reglamento

Debido a lo anterior, el gerente general de Uber Chile, Federico Prada, indicó a Radio Infinita que “el problema no es la ley, sino es el reglamento”.

“La regulación busca darnos un marco mínimo de cómo tenemos que operar. Impone temas de seguro que son más bajos que las exigencias que tenemos actualmente”, afirmó Prada.

Junto a ello, criticó a las autoridades del Ministerio de Transporte, asegurando que “a nosotros no nos invitaron a la elaboración de la ley, y tampoco nos reciben. No sólo a Uber, sino que tampoco al resto de las aplicaciones de transportes”.

Asimismo, Federico Prada advirtió que el funcionamiento de Uber en comunas como Iquique y Punta Arenas pasaría a ser inviable, ya que en la actualidad casi ningún conductor cumple la normativa de la ley.

“Si el reglamento se pone en vigencia como está, más del 90% de los viajes de Punta Arenas no se harían y lo mismo ocurriría con el 87% de los viajes que se realizan entre Alto Hospicio e Iquique. No se harían por el tema de la cilindrada en particular. Ocurriría lo mismo con los viajes de Talagante y Melipilla”, explicó el gerente de Uber.