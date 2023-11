Continúan los secuestros: mujer denuncia que falso taxista la retuvo por más de una hora en Huechuraba

13 de Noviembre de 2023

La víctima narra haber estado retenida por alrededor de una hora tras subirse al supuesto taxi en Huechuraba, para luego lograr escapar del vehículo. Esta denuncia se suma a la seguidilla de secuestros de este último tiempo en el país.

Compartir

Bastante preocupación entre las autoridades ha causado el alza en los casos de secuestros de este último tiempo en el país, sin ir más lejos, durante la semana recién pasada se registraron 3 secuestros en menos de 72 horas, dos de ellos en la región de Tarapacá.

A lo anterior, se suma la denuncia de una joven de 25 años, quien narra haber sido secuestrada por más de una hora por un supuesto taxista tras asistir a una fiesta de Halloween en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba.

Mujer denuncia secuestro en Huechuraba

“Quisimos salir con mis amigas y decidimos asistir al evento Banana, que se hace en el club Hilaria ubicado en Ciudad Empresarial”, comienza narrando la joven, “le pedí a un amigo si me podía pedir un Uber, a lo que llegó una persona que me llamó por mi nombre y me subí a su auto”, explicó Alexandra Abt a CHV Noticias.

Luego de un par de cuadras arriba del vehículo, la joven de 25 años cuenta que un segundo hombre se subió en el asiento trasero dándole un golpe en la cara y robándole todas sus pertenencias. Alexandra Abt estuvo alrededor de una hora retenida por los secuestradores hasta que logró huir del auto y pidió ayuda a los vecinos en la comuna de Conchalí.

La historia de Alexandra Abt recuerda el caso Cristián Steffens, quien este sábado, a través de una carta publicada en El Mercurio, denunció que un chofer de la aplicación de transporte Uber secuestró a su hijo en la comuna de Huechuraba y lo liberó horas después en Lampa.

Las autoridades han demostrado su preocupación por la sostenida alza de delitos de esta índole en el país. Durante la mañana de este lunes, el fiscal nacional Ángel Valencia declaró que esta es una situación a la que no se habían enfrentado antes. Lo anterior en el marco de la presentación del nuevo Equipo de Crimen Organizado y Homicidios.

“Es un desafío que probablemente a ese nivel de sofisticación y complejidad no habíamos enfrentado, pero estoy seguro que vamos a poder ir perfeccionando cada vez mejor nuestro protocolo”, aseguró Valencia.

Según las cifras de la fiscalía, las denuncias de secuestros en el país vienen creciendo desde 2017, aunque el mayor incremento se registra entre 2021 y 2022, período en que las denuncias pasaron de 492 a 826, en otras palabras, un alza cercana al 62 %.

Por su parte, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, declaró que el país tiene el equipamiento suficiente para abordar estos fenómenos.

“¿Tenemos equipos, instituciones capaces de abordar este tipo de fenómenos? Yo creo que sí (…) Con toda la gravedad de estos hechos, en los tres secuestros de los últimos días se ha rescatado a la víctima con vida, se han tomado detenidos”, comentó el subsecretario Monsalve.