Mauricio Redolés dispara contra Irací Hassler por Barrio Yungay: “Se ha transformado en tierra de nadie”

11 de Diciembre de 2023

Las palabras del cantante nacional encontraron rápida respuesta en la jefa comunal.

Compartir

Mauricio Redolés le dedicó duras palabras a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, apuntando a la labor de la jefa comunal por el estado que presenta el Barrio Yungay, del cual es vecino.

A través de redes sociales, el cantautor publicó una “Carta abierta a la alcaldesa de Santiago”, donde da cuenta del abandono que vive el sector.

“Quien le escribe es un vecino del Barrio Yungay que llegó a este mundo en este mismo barrio, en la Maternidad Carolina Freire, ubicada en la calle Maturana, entre San Pablo y Rosas, en 1953, hace ya 70 años”, inició Mauricio Redolés.

En esta línea, dejó en claro que “soy uno de los tantos vecinos del Barrio Yungay que ha visto cómo este barrio se ha transformado poco a poco en tierra de nadie”.

Para el artista, el deterioro salió a la luz tras un incendio que consumió varias casas del sector, las que posteriormente fueron tomadas y donde “instalaron una discoteque clandestina que funciona de viernes a domingo hasta altas horas de la madrugada”.

Redolés recalcó que hizo la denuncia correspondiente e incluso tuvo conversaciones con el jefe de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Kevin Díaz, pero sin obtener respuestas positivas.

El autor de ¿Quién Mató a Gaete? dejó ver que los dueños de la disco clandestina, llamada Centro Comunitario Casa Rota -ubicada en Rafael Sotomayor 645- supieron de su denuncia y que junto con “dedicarle” canciones en la madrugada, “un par de las organizadoras han venido a mi casa para tratarme de ser un viejo que no acepta la cultura juvenil”.

Mauricio Redolés cuestionó la suciedad que deja cada jornada de fiesta en las cercanías de este centro de eventos clandestino y de paso apuntó contra la alcaldesa Irací Hassler.

“Me he enterado hace poco que usted ha recuperado un inmueble tomado en el Barrio Yungay. Me pregunto cómo no puede erradicar la discoteque clandestina que funciona en Rafael Sotomayor 645 ¿No está enterada usted de esta anomalía tantas veces denunciada? ¿Qué debiera hacer yo y los vecinos y vecinas que tenemos que soportar la prepotencia de las personas que se han tomado esta casa para hacer fiestas permanentes todos los fines de semana hasta altas horas de la madrugada?”, argumentó.

Redolés acusó que “este fin de semana hubo fiesta el viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre. Le pregunto señora Irací Hassler ¿debo mudarme de mi barrio porque los vecinos no tenemos un municipio que se encargue del bienestar de sus habitantes y sucumbe ante la prepotencia de los más gritones? Yo voté por usted. No sé si volvería a hacerlo”.

La respuesta de Irací Hassler

Ante este emplazamiento, la alcaldesa de Santiago le respondió que “para esta administración es una prioridad que nuestras comunidades vivan en paz y tranquilidad“.

Junto con ello, recordó que durante este 2023 se han logrado recuperar 25 viviendas tomadas y de paso le envió un mensaje por correo “para que hagamos el seguimiento del espacio denunciado y continuemos recuperando los espacios que afectan el buen vivir en el bello barrio Yungay“.