Megafraude tributario: Gajardo señaló que no se puede cometer el error de “condenar con clases de ética”

16 de Diciembre de 2023

En medio del escándalo por el megafraude tributario, que dejó a 55 empresarios detenidos e involucró más de 240 mil millones de pesos, el ex fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo apuntó a no cometer el error de “condenar estas conductas con las llamadas clases de ética”.

Gajardo, hizo hincapié en que este megafraude tributario “da cuenta de una debilidad para poder prevenir y fiscalizar adecuadamente estas conductas“.

“Uno esperaría que el sistema tributario tuviera la posibilidad de detectar con mayor rapidez este tipo de conductas e inmediatamente impedir que ocurran. En general, el SII tiene esta facultad de poder bloquear al contribuyente cuando detecta que está incurriendo en conductas sospechosas y así no pueda seguir emitiendo facturas, etc. Claramente esos mecanismos no han funcionado en esta ocasión y hemos llegado a esta cantidad muy impresionante”, lamentó el abogado en conversación con Cooperativa.

Asimismo agregó que “es muy preocupante desde el punto de vista de la prevención y de la fiscalización, (dado que) no hemos tenido la capacidad para evitarlo”.

En ese contexto aseguró que “una segunda preocupación es cómo ahora desde el sistema penal vamos a tener la capacidad de sancionar efectivamente estas conductas con penas que sean proporcionales a la gravedad de sus hechos”.

“No se debe cometer el error que tuvo la Fiscalía hace algunos años, de condenar estas conductas con las llamadas clases de ética. Este megafraude tendrá que ser sancionado con las normas antiguas”, recalcó Gajardo.

“Es fundamental que la Fiscalía tenga el rigor suficiente para aplicar e intentar solicitar las máximas penas posibles (…) es importante la ley que se aplique pero también cómo las instituciones se comportan frente a delitos tan graves. A la sociedad le interesa que la sanción que se aplique sea proporcional a la gravedad del daño que se provoca”, finalizó.