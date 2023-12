Los cinco casos policiales que nos tuvieron en vilo en 2023

22 de Diciembre de 2023

Los casos Audios y Tributos se sumaron al juicio del chileno Nicolás Zepeda en Francia, a los robos en dependencias públicas y al aumento de la percepción de inseguridad en el país.

Compartir

Varios fueron los casos policiales y de tribunales que acapararon las noticias durante este 2023.

Robos, secuestros, sobornos y homicidios fueron temas recurrentes este año que está próximo a terminar, pero sin duda que algunos de ellos definitivamente nos tuvieron en vilo.

Caso Audios

Sobornos, cajas negras y el reconocimiento que se estaba “cometiendo un delito” fueron las primeras “esquirlas” que saltaron cuando estalló el denominado Caso Audios.

Aunque comenzó como el “Caso Coimas” y luego se lo conoció como el “Caso Hermosilla”, el nombre de “Caso Audios” terminó imponiéndose para referirse a la grabación de casi dos horas en las que el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos reconocieron que les pagaron coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), con el propósito de obtener información privilegiada sobre las investigaciones que llevaban a cabo en relación a los negocios de Sauer.

El caso, que fue revelado en un reportaje de Ciper el martes 14 de noviembre, llevó a que el Ministerio Público abriera una causa de oficio para investigar los posibles delitos descritos en el audio.

Tras el escándalo, Leonarda Villalobos reconoció que ella había grabado la conversación, mientras que la Fiscalía Oriente admitió que tenía el audio en su poder al menos 24 horas antes que se conociera el caso.

El caso adquirió un notable interés público debido a que entre los involucrados está uno de los abogados más reconocidos del país.

Luis Hermosilla fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura. Y durante su carrera profesional trabajó en casos tan mediáticos como el asesinato de Jaime Guzmán, el caso Spiniak y el del sacerdote John O’Reilly, así como a Iván Zamorano en la demanda que interpuso contra Ítalo Passalacqua.

Durante los gobiernos de Sebastián Piñera también se desempeñó como asesor legal del Ministerio del Interior, dada su cercanía con Andrés Chadwick.

El Caso Audios está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Caso Tributos

El megafraude por 240 mil millones de pesos en el que están involucrados 55 empresarios, se tomó las portadas de los medios en la parte final del año.

El Ministerio Público acusó a los imputados de emitir más de 100 mil boletas y facturas ideológicamente falsas para rebajar su base imponible de impuestos.

Tras la audiencia de formalización de los implicados, 22 de ellos quedaron en prisión preventiva.

En la causa están involucrados empresarios de diez regiones del país, los que, según la Fiscalía, habrían creado empresas fantasmas para defraudar al fisco.

De acuerdo a lo adelantado por el Ministerio Público, recurrirá a la Corte de Apelaciones pasa sumar a otros tres empresarios a la prisión preventiva.

Cabe recordar que en 2018 uno de los involucrados en el caso, Galvarino Corral Abaca, se autodenunció y reveló el mecanos para defraudar al fisco. Sin embargo, el Ministerio Público no actuó al respecto, pues se necesitaba una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y aunque la Fiscalía envió los antecedentes al SII, el organismo no se querelló en ese momento.

Caso Narumi

Un total de 28 años tras las rejas deberá pasar el chileno Nicolás Zepeda, luego de que la justicia francesa lo declarara culpable del asesinato de su ex novia, la japonesa Narumi Kurosaki.

Después de tres semanas en que la acusación mostró las pruebas sobre la participación del chileno en la desaparición de la joven, y en que la defensa intentó demostrar que no se había podido demostrar que la ex de Zepeda estuviera muerta, el jurado entregó su veredicto de culpabilidad.

Durante el proceso, el chileno admitió que mintió varias veces durante el juicio anterior, realizado el año pasado, tras el cual también fue condenado a 28 años de cárcel.

Pese a que la defensa apuntó a la posible culpabilidad del novio de la joven, Arthur de Piccolo, e incluso mencionó la posibilidad de que Narumi haya escapado, el jurado lo terminó declarando culpable de homicidio.

Durante el juicio Zepeda reiteró varias veces que no había asesinado a su ex novia, pero la decisión de los jurados demostró que no le creyeron.

La defensa del chileno confirmó que recurrirá a la Corte de Casación a fin de revertir la decisión del tribunal francés.

Robos a ministerios

El segundo semestre del año se inició con la sorprendente noticia del robo de 23 computadores y una caja fuerte desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social.

Los delincuentes dijeron ser sobrinos del entonces titular de la cartera, Giorgio Jackson. Y uno de ellos incluso se hizo pasar por el ministro mientras hablaba con un encargado de la seguridad.

Y aunque luego se logró recuperar los computadores, el caso marcó el inicio de una serie de robos en dependencias de ministerios y otras reparticiones públicas.

Así, luego se conocieron casos en la Seremi de la Mujer en La Araucanía, en la subsecretaría de Transportes y en Servicio Mejor Niñez.

A ellos se sumaron el robo de dos computadores desde Subsecretaría de Patrimonio Cultural, y otros tantos desde Corporación de Asistencia Judicial tanto de La Cisterna como de San Ramón.

En los meses siguientes se añadieron casos en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la Araucanía; en el Departamento de Educación Municipal de Coronel, y luego en el Ministerio de Hacienda.

Incluso, el fiscal nacional, Ángel Valencia, admitió que un desconocido habría robado la cámara de un computados desde dependencias del Ministerio Público.

Crisis de seguridad

Una encuesta revelada en noviembre pasado reveló que el 90 por ciento de los chilenos se siente inseguro en el país. Un reflejo del aumento no sólo en el número de casos, sino también de la violencia ejercida en la comisión de los delitos.

Secuestros, crímenes por encargo y cuerpos descuartizados forman parte de los casos más extremos que se han conocido en los últimos meses.

De hecho, el aumento de la inseguridad llevó a que los alcaldes de La Reina y La Florida, José Manuel Palacios y Rodolfo Carter decretaran emergencia comunal y anunciaran un aumento en los recursos para combatir a los delincuentes.

Una de las señales que da cuenta del aumento de la percepción de inseguridad es el incremento de los homicidios cuyos autores no han sido capturados.

La venganza, el ajuste de cuentas, el control de un territorio, así como las riñas y los robos, son los móviles más comunes en los homicidios cometidos en Chile

De hecho, en el informe de asesinatos consumados entregado por el gobierno a mitad de año, se precisó que en cinco años el número homicidios subió de 4,5 a 6,7 por cada 100 mil habitantes.

El caso más grave se da en Arica y Parinacota, donde la tasa de homicidios alcanza a 17,1 por cada 100 mil habitantes.

De igual manera, el delito de secuestro registró un ostensible crecimiento este año, durante el cual se registraron 45 casos solamente en la Región Metropolitana, en la que entre 2016 y 2020 hubo entre seis a ocho casos por año.