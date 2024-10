VIDEO – “No está sola”: actualizan estado de Daniela Aránguiz tras Caso Valdivia

Actualizado el 24 de Octubre de 2024

La periodista Cecilia Gutiérrez conversó con la influencer recientemente.

En una jornada marcada por una segunda denuncia de violación en contra de Jorge Valdivia, la periodista Cecilia Gutiérrez actualizó el estado de Daniela Aránguiz y sus hijos, tras conocerse la noticia.

Fue en el programa ¡Hay Que Decirlo! que la panelista confirmó que “yo he hablado con ella, obviamente, en el ámbito de lo privado también”.

“Ella todavía está en un estado de shock, muy preocupada por sus hijos, muy enfocada en ellos, recibiendo mucha contención”, agregó.

Sobre esto último, Gutiérrez destacó que “eso es muy importante. Ha estado muy contenida estos días; no está sola, está acompañada. E insisto, muy enfocada en sus hijos. Eso”.

Ausencia de Daniela Aránguiz en TV

Tras conocerse la situación que vive Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz se ha ausentado de sus labores en el programa Sígueme de TV+ debido al estado de shock en el que se encuentra junto a sus hijos.

Desde el martes que no ha aparecido en pantalla y, según se ha informado, no lo hará durante la semana. Además, se desconoce si participará en el debut de Only Fama, el nuevo programa de farándula de Mega donde también es panelista.

“Yo sé por TV+ que ella había pedido toda la semana en el canal (…) hay varias cosas, ella tenía el estreno de su programa nuevo el viernes, estaba intivada el Cásate con la Causa y además iba a cumplir un rol importante en Teletón”, precisó Gutiérrez.