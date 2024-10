Todo lo que se sabe de la segunda denuncia por violación contra Jorge Valdivia

23 de Octubre de 2024

La Fiscalía Metropolitana Oriente ratificó la existencia de otra acusación por violación contra el ex futbolista Jorge Valdivia, delito que habría ocurrido el viernes 18 de octubre.

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó este miércoles que está indagando una nueva denuncia por violación contra el ex futbolista Jorge Valdivia, la que fue presentada por la víctima en horas de la tarde del martes.

“Confirmamos que en horas de ayer se ingresó una nueva denuncia en contra de Jorge Valdivia por el delito de violación. No daremos más antecedentes por protección a la víctima“, dice la escueta declaración que entregó el ente persecutor.

De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, la mujer realizó la acusación alrededor de las 18:15 horas ante la Fiscalía y, luego de tomar contacto con el fiscal de flagrancia, se le ordenó realizarse un examen en el Servicio Médico Legal (SML), lo cual se concretó durante la madrugada. Solo después de cumplidos estos peritajes se le tomó la declaración.

Según se ha dado a conocer, la denunciante se juntó el viernes 18 de octubre con Jorge Valdivia en el restaurant El Toro, que se ubica en la avenida Alonso de Córdoba, en la comuna de Vitacura.

Contó que antes el ex futbolista la había contactado a través de su cuenta de Instagram y que conversaron por un tiempo, antes de que él le propusiera juntarse en el mencionado local, donde tomaron unos tragos, tras lo cual se habrían ido al departamento del ex futbolista, aunque ella aseveró que no se acuerda de nada, por lo que cree que fue drogada.

Jorge Valdivia podría ser reformalizado por el delito de violación

La Fiscalía no precisó si la víctima detalló en qué circunstancias se habría producido la violación por parte del ex futbolista, quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por el mismo delito, el que habría cometido contra una tatuadora el pasado domingo 20 de octubre.

La nueva acusación por violación en contra de Jorge Valdivia está siendo investigada por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Oriente, la que con los antecedentes reunidos tomará la decisión de reformalizar o no al ex futbolista.

El ex seleccionado nacional permanece detenido desde ayer martes en la cárcel de Rancagua, donde también se encuentra recluído tras ser condenado por abuso sexual Manuel Macaya, padre del ex presidente de la UDI, Javier Macaya.