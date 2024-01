VIDEO – A raíz del viral de salvavida: qué está prohibido hacer en una playa

25 de Enero de 2024

Un salvavidas de Los Molles, en la comuna de La Ligua, se volvió viral luego de pedirle a los veraneantes que se comporten de buena manera sin molestar al resto y respeten lo que está prohibido hacer en las playas.

“Los Molles es una playa familiar, de buenas costumbres, donde se viene a descansar, a estar en paz, a jugar con los niños, a divertirse y echar la talla”, comenzó diciendo el trabajador.

“Para mantener todo esto tranquilo, hay unas normas decretadas por el Estado de Chile y todos las sabemos, no nos hagamos los tontos”, continuó.

“Está prohibido tomar, no toma alcohol en la playa. Si viene en la noche medio carreteado, no se meta al agua. Por favor, el perrito chiquitito amarrado. Si el perro es bravo, con bozal. Si el perro hace caca en la arena, pesque la caquita y llévesela para la casa. Además, está prohibido escuchar música. No traiga parlante, ni parlante grande ni parlante chico. Molesta”, agregó.

“Esta no es una playa bananera, es una playa familiar. Hay que cuidar la playa, no convertirla en una playa bananera”, sentenció.

Multas de hasta $310 mil

Según indica la Ley 12.600/1615 en las playas en Chile, está prohibido:

Acampar.

La ingesta de bebidas alcohólicas.

Consumir sustancias psicotrópicas.

Ingresar animales a las playas.

Junto a ello, algunos municipios han agregado nuevas ordenanzas como:

Zapallar

No se puede usar parlante.

No se puede estacionar en lugares no habilitados.

Puchuncaví

La inhabilitación de cabalgata en las playas, con excepción de las institucionales.

Antofagasta

No se pueden utilizar parlantes en los espacios costeros.

Playa La Virgen

Está prohibido escuchar música con parlantes.

Las personas que no cumplan con la ley se exponen a multas que van desde 163 mil hasta los 310 mil pesos.